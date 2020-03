Los podcasts más divertidos del año para escuchar en cuarentena

Llevamos poco más de dos semanas de cuarentena y nuestra imaginación y creatividad ya se ha disparado: desde los aplausos a los sanitarios hasta el bingo entre vecinos, cantando las líneas a todo pulmón para que lo escuche la señora del bloque de enfrente, pasando por urbanizaciones enteras haciendo sesiones de zumba o policías pidiendo a los ciudadanos que se queden en casa a través de bailes y canciones. Hasta festivales de música a través de Instagram con los artistas más consagrados del panorama musical hemos visto estos días.

Y es que siempre se ha dicho que el ser humano saca el mayor partido de su ingenio y su creatividad en tiempos de crisis. Pues bien, si esto ya ha quedado más que demostrado en apenas 8 días, ¡imagínense de lo que seremos capaces en las próximas semanas de cuarentena! Ya visualizamos ‘procesiones’ unifamiliares, alumbraos improvisados con luces de navidad y velas o piscinas hinchables convertidas en el bien más cotizado del bloque.

Desde aquí no podemos sacar altavoces a la calle para entonar el ‘Resistiré’, ni inventarnos un tirador de cerveza con el que hacer más llevadero el confinamiento de nuestros vecinos, pero sí que podemos aportar nuestro granito de arena para que esta cuarentena sea lo más llevadera posible. Por ello, hoy nos permitimos hacer un repaso de algunos de los mejores podcasts de los últimos meses: humor, gastronomía, educación... ¡Cualquier materia es buena para ocupar nuestro tiempo estos días!.

La Vida Moderna: Superportadores Cuarentenosos

Lo primero, una dosis de humor: poca presentación necesitan David Broncano, Ignatius Farray y Quequé. Los chicos de La Vida Moderna llevan meses haciéndonos reír con sus ocurrencias y constantes improvisaciones. Obviamente, la cuarentena no se iba a librar de ellos.

Nadie sabe nada

Seguimos con humor, pues es algo que nunca podemos perder y, estamos seguros, nunca perderemos, por mucha cuarentena que nos impongan las circunstancias. En este caso, de la mano de Andreu Buenafuente y Berto Romero.

6 minutes English

¿Por qué no aprovechar estas semanas para aprender inglés? Este aclamado programa de la cadena británica BBC nos propone, a través de sus podcasts, dedicar solamente 6 minutos al día con el que practicar nuestro ‘listening’. En este episodio en concreto, nos lanzan una pregunta que, quién sabe, puede estar relacionada con la situación que estamos atravesando: ¿se extinguirá alguna vez la raza humana?.

Mi patio de vecinas - El Podcast de la Forte

La Forte, la creadora y presentadora, como no podía ser de otra forma, del Podcast que lleva su nombre, invita en el episodio que os compartimos a Mikel Iturriaga, autor del blog ‘El Comidista’, quien habla de cocina ‘real’, huyendo -y criticando- del postureo culinario y demás moderneces que no acaban de convencerle.

Cámara Cívica - Podcasts Cívicos

Esta crisis está volviendo a poner a los políticos en boca de todos: si los gobiernos lo están haciendo mejor o peor, si las medidas son las más adecuadas, si los discursos de los dirigentes son los más idóneos… Y, precisamente con la misión de adaptar los discursos y mensajes políticos para el gran público nació hace unos años Cámara Cívica, una plataforma de comunicación política que acerca la política al ciudadano.

Sus podcasts ‘cívicos’ nos enseñan política a través de contenido conocido por todos: series, libros, películas… En este episodio, se adentran en el feminismo utilizando como vehículo la famosa serie de Netflix ‘Orange is the new black’.