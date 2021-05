Cómo elegir la mejor contraseña para incrementar tu seguridad

En mayo, la industria tecnológica celebra el Día Mundial de las Contraseñas para concienciar a consumidores y empresas de la necesidad de adoptar las mejores prácticas en su creación y uso. Ante el reciente crecimiento en el número de ciberataques y brechas de datos, la correcta protección de las contraseñas gana más relevancia que nunca.

Cómo mejorar la seguridad de las contraseñas

Christopher Budd, director Global de Comunicaciones sobre Amenazas de Avast, recomienda estos hábitos para mejorar la seguridad de las contraseñas.

Desafortunadamente, las filtraciones de datos en las que se pierden o roban contraseñas se han convertido en una forma de vida, y es probable que sean un problema en el futuro previsible.

Si bien tomarse el tiempo para revisar y cambiar las contraseñas perdidas requiere algo de tiempo, es un paso muy importante y bueno para protegerse mejor en línea. Si lo convierte en una práctica habitual y lo hace al menos una vez al año, estará mucho mejor y más seguro en línea.

Además del ya tradicional aviso de utilizar contraseñas únicas, contraseñas largas, incluir letras mayúsculas y minúsculas, números y (cuando sea posible) caracteres extendidos como "#", "$", "&", para lo cual Avast te facilita un generador de contraseñas seguras gratuito, hay tres cosas que puede hacer hoy para ayudar a mejorar la seguridad general de su contraseña.

1. Obtener un administrador de contraseñas

Una de las formas más importantes de proteger sus contraseñas es utilizar una única para cada sitio. Con todos los diferentes sitios que usamos en estos días, puede ser casi imposible recordar una contraseña única para cada uno. Además, la mayoría de las personas no pueden recordar una contraseña única, larga, compleja y realmente buena, y mucho menos varias diferentes.

Un administrador de contraseñas puede generar contraseñas largas y complejas y almacenarlas sitio por sitio

Aquí es donde un administrador de contraseñas puede ayudar. Un administrador de contraseñas puede generar contraseñas largas y complejas y almacenarlas sitio por sitio. Esto le permite tener contraseñas largas, complejas y únicas para cada sitio.

2. Comprobar si se han filtrado las contraseñas

Desafortunadamente, hay muchas probabilidades de que te hayan robado o filtrado contraseñas. Se ha convertido en tal problema que ahora existen bases de datos en línea con capacidad de búsqueda que le dirán qué contraseñas se sabe que se han filtrado o robado.

Accede a Avast HackCheck e introduce una dirección de correo electrónico para conocer si tu contraseña ha sido hackeada

Todo lo que tiene que hacer es ir al sitio web, ingresar una dirección de correo electrónico y el sitio le informará sobre cualquier filtración o filtración de datos que haya comprometido sus contraseñas. Debe hacer esto para todas sus direcciones de correo electrónico.

3. Cambiar contraseñas y cerrar cuentas en peligro

Si descubre que una de sus contraseñas ha sido interceptada, debe cambiarla lo antes posible. Y, si ha utilizado la misma contraseña en otros sitios, cambie también la contraseña en esos sitios.

A medida que vaya accediendo a los sitios donde haya perdido o robado la información de su contraseña, puede usar su administrador de contraseñas para crear una contraseña nueva y más segura para ese sitio.

Si un portal web perdió su contraseña, vale la pena preguntarse si confía en ese sitio lo suficiente como para seguir usándolo

Si descubre que su contraseña se perdió o se la robaron de un sitio que ya no usa, cierra esa cuenta por completo. Es una buena idea cerrar las cuentas que no usa y no dejarla abierta por la pereza de no hacer la gestión de eliminarla. Y si un portal web perdió su contraseña, vale la pena preguntarse si confía en ese sitio lo suficiente como para seguir usándolo.