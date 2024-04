El proyecto Alia de inteligencia artificial generativa en castellano estará operativo tras el verano

El proyecto Alia de inteligencia artificial (IA), ahora en su segunda etapa de creación bajo la supervisión del Centro Nacional de Supercomputación, estará operativo tras el verano, ha afirmado este viernes el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá.

Alia es un modelo de IA con entre el 20% y el 25% en castellano y con estándares de apertura y transparencia, ha precisado Escrivá en un desayuno informativo de Europa Press.

El ministro del ramo ha subrayado que este proyecto será una "referencia internacional" y ha apuntado que España pretende tener "el mejor modelo" de IA generativa en colaboración con empresas privadas como IBM o Microsoft.

El papel de la SETT

En el ámbito tecnológico, Escrivá ha admitido la necesidad de crear otras instituciones de gestión, innovación e investigación, y ha apuntado en ese sentido a la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT).

La SETT está en el proceso de nombramiento de un director general, ha dicho Escrivá, y ha comentado que esta designación no será de forma directa sino que se basará en méritos y capacidades.

Esta entidad pública, ha añadido, permitirá agrupar en un "vehículo ágil" la inversión pública en sectores tecnológicos de vanguardia "que ahora se encuentra repartida en distintos organismos".

Telefónica, Vodafone, Orange y Más Móvil

En relación con Telefónica, el titular de la cartera de Transformación Digital ha comentado que "es pura especulación" y que no le consta que el Gobierno no vaya a permitir a los saudíes de STC sentarse en el Consejo de Administración de la teleco hasta que no esté la SEPI.

Sobre el plazo que maneja el Gobierno para la autorización de la compra de Vodafone por parte del fondo británico Zegona por 5.000 millones de euros, Escrivá ha dicho que "está en proceso de análisis" y que se trata de una decisión del Consejo de Ministros.

Al respecto de la fusión entre Orange y Más Móvil, el ministro del ramo ha destacado que ha sido una operación que el Gobierno ha seguido "muy de cerca para evitar un exceso de transferencia de espectro" y ha subrayado el compromiso de ambas empresas para presentar un plan industrial de despliegue de inversiones en España "muy potente" y del mantenimiento del empleo.