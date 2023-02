¿Qué es un 'ransomware'? El ataque hacker del que alerta Italia al resto del mundo

El mundo está en alerta. Los ciberataques cada vez son más frecuentes y dañinos, aunque también cada vez existen más barreras para frenarlos. Este pasado domingo, la Agencia Nacional de Ciberseguridad de Italia, la ACN, informó de que miles de servidores informáticos habían sido atacados.

En el comunicado en que se informaba sobre este incidente explicaban que se trataba de un ataque masivo a través de ransomware que está en línea por lo que "sus técnicos han inspeccionado varias docenas de sistemas nacionales susceptibles de estar comprometidos y han alertado a numerosos sujetos cuyos sistemas están expuestos pero aún no comprometidos".

Pero, ¿qué es y cómo funciona esta nueva amenaza tecnológica?

Según explica el Banco Santander en su página web oficial, “ransomware, en informática, es un tipo de malware o código malicioso que impide la utilización de los equipos o sistemas que infecta. El ciberdelincuente toma control del equipo o sistema infectado y lo “secuestra” de varias maneras, cifrando la información, bloqueando la pantalla, etc”. Por lo que la víctima que sufre este secuestro se convierte en extorsionado por los ciberdelincuentes, quienes suelen pedir un rescate económico a cambio de volver a tener el control sobre su propia información.

Si ya conoce que su sistema está infectado por el ransomware malicioso, la desinfección no es sencilla, a veces incluso imposible. Lo primero y más importante es no ceder ante las extorsiones de los ladrones, ya que no es seguro que se recupere del todo el control del dispositivo.

Por ello, lo más efectivo es realizar un formateo del equipo. Para es necesario tener antes una copia de seguridad de toda la información que se guarda en el ordenador, de no ser el caso lo más probable es que se pierda todo. Aunque existen algunas herramientas como No More Ransom, que ayudan a desbloquear algunos archivos de forma gratuita. Además, existen números de ayuda en este caso como el 017, que desde el INCIBE ayuda de forma gratuita y confidencial a todo el que lo necesite.

Evitar estos tipos de ataque es posible. Para ello es necesario mantener actualizados y parcheados al día los equipos, instalar ciertos sistemas que prevean demalware o realizar blackups. Otras recomendaciones son no abrir archivos adjuntos de remitentes desconocidos, o tener especial cuidado cuando se navegue por webs que no son de confianza.

Todos estos tips son necesarios para mantener los equipos individuales y familiares en buen estado. Mientras los Estados involucrados en el ataque a nivel mundial, como Francia, Finlandia, e incluso Estados Unidos y Canadá, se recuperan de este último traspié cibernético.