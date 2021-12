¿Qué significa el tercer check azul de WhatsApp?

Las nuevas tecnologías avanzan a la misma velocidad que sus usuarios la consumen...o más. Gigantes de la informática, la telefonía o la comunicación se han convertido en lo que son gracias a lo que ofrecen y cómo lo ofrecen.

Alimentando el deseo en sus clientes y generando expectación cada cierto tiempo. Si no ofreces novedades o una evolución en tu producto te pasan por la derecha. Si se cae Facebook o Instagram, ya está ahí Twitter para recordártelo. Si da fallo la batería de una marcha de móvil ya está la competencia directa para decir lo buena, bonita y barata que es la suya.

Millones de personas en el mundo están pendientes de los eventos Apple como si de un partido de fútbol o el concierto de una estrella de rock se tratara. Y si existe un fallo de seguridad en WhatsApp ya está ahí Telegram para enseñar su bondades ante el gigante de la mensajería móvil.

Precisamente sobre WhatsApp y su forma de proteger la seguridad y privacidad de sus mensajes es el último rumor que se ha disparado por los portales especializados. Después de conseguir que las fotografías y los vídeos pueden ser configurados para verse sólo una vez y crear el el WhatsApp Web Multidispositivo para poder utilizar la aplicación desde diferentes dispositivos a la vez, el gigante verde parece que sigue trabajando a destajo para mejorar la satisfacción de sus clientes, en este caso en lo que a la sensación de seguridad se refiere

¿Cómo hacerlo? Según apuntan diversos medios, WhatsApp incorporará un tercer check azul a sus dos avisos ya incorporados.

¿Qué significa el tercer check azul?

El tercer check azul serviría, según estas hipótesis, aún no confirmadas, para avisar el resto de usuarios de un grupo que uno de ellos ha hecho una captura del chat en el que están incluidos para que sean conscientes de que algo de ámbito privado podría ser compartido con terceros. Esta nueva opción aún no ha sido confirmada por WhatsApp, por lo que no se sabe cuándo aparecerá o si finalmente lo hará.

En concreto, cuando otra persona haga un pantallazo, se avisará al resto en los siguientes términos: "El usuario 'xxxx' ha realizado una captura de pantalla. Por su seguridad no proporcione ningún tipo de información personal, usted podría ser víctima de un fraude o extorsión".

Esta indicación puede parecer exagerada, ya que la mayoría de los mensajes que se viralizan en tono de humor o reflexiones vitales se inician de esta forma, pero también sirve para recordar que no es recomendable enviar datos personales, números de tarjetas de crédito o información bancaria, por mucha información cifrada que nos vendan desde todas las aplicaciones de mensajería móvil.

Hasta el momento cuando enviamos o recibimos mensajes por WhatsApp podemos encontrarnos uno o dos check de diferentes colores con los siguientes significados.

Un solo check significa que el mensaje ha sido enviado, pero no recibido por el receptor porque tenga el móvil apagado o fuera de cobertura.

Dos checks de color gris quiere decir que el receptor sí ha recibido el mensaje pero aún no lo ha leído. Por último, dos checks en azul confirman que el receptor ha recibido y leído el mensaje. Eso sí, hecha la ley, hecha la trampa. Y otro de los desarrollos de WhatsApp permite desactivar la opción con el objetivo de que el resto de usuarios no sea conocedor de si has leído sus mensajes o no y no sufrir así sus presiones a la hora de contestar o reaccionar a los mismos.