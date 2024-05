Adios a Twitter.com, la red de Elon Musk migra completamente al dominio X.com

La red social X (antes Twitter) ha migrado completamente al dominio X.com, según ha confirmado su propietario, el multimillonario Elon Musk, en una publicación.

Aunque el logo de Twitter cambió a X el pasado julio, el dominio ha seguido siendo Twitter.com hasta hoy.

"Todos los sistemas centrales han pasado a X.com", ha señalado Musk en X, acompañando su texto de una imagen en la que aparece una X blanca sobre un círculo azul.

Musk creó una empresa llamada X Corp para cerrar la compra de Twitter, volviendo a una letra recurrente en los nombres de sus negocios, desde sus orígenes (en 1999 intentó crear una empresa financiera en línea llamada X.com) a su actual empresa aeroespacial, denominada también SpaceX.

All core systems are now on https://t.co/bOUOek5Cvy pic.twitter.com/cwWu3h2vzr