-Está claro que Europa y más concretamente España son mercados estratégicos para la compañía. Tenemos un claro compromiso por ampliar de manera constante nuestra oferta de soluciones, siempre sobre la base de productos innovadores a precios honestos y asequibles y con un diseño cuidado. Con esto en mente, continuamos ampliando nuestro extenso catálogo de productos, para que todo aquel que lo desee pueda encontrarlos en España. No me cabe la menor duda de que próximamente podremos seguir sorprendiendo con más novedades. Como suele decirse, tiempo al tiempo.

-La estrategia multimarca puede resultar confusa para algunos consumidores, que encuentran en el mercado terminales Mi y Redmi y no tienen claro si están comprando o no a Xiaomi, cuáles son sus diferencias o en qué les puede afectar optar por una marca u otra.

La acusación de Washington

La entrevista a Wen Ou se realizó días antes de que Estados Unidos incluyese a Xiaomi en su lista de "compañías militares chinas comunistas" por sus supuestos vínculos con el Ejército chino.

El máximo responsable de la compañía en Europa occidental declinó, en un contacto posterior tras conocerse la decisión de Washington, hacer declaraciones al respecto. Se remitió al comunicado publicado por la compañía, en el que Xiaomi aseguraba que "ha cumplido con la ley y ha operado de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes de las jurisdicciones en las que realiza sus negocios".

La empresa añadía que "ofrece productos y servicios para uso civil y comercial", insistía en que "no es propiedad, no está controlada ni afiliada al Ejército chino y no es una 'Compañía Militar Comunista China' definida bajo la NDAA" y se reservaba la posibilidad de emprender "las acciones apropiadas para proteger los intereses de la compañía y sus accionistas".