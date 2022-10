WhatsApp da luz verde a sus nuevos avatares, te enseñamos a crear el tuyo

Hoy en día todo el mundo que tenga un teléfono móvil tiene WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea más conocida a nivel mundial. Desde que se lanzó, las diferentes actualizaciones nos han ido sorprendiendo, algunas para bien y otras no tanto. En 2022, WhatsApp lanza sus nuevos avatares, y el tuyo lo podrás personalizar para que se parezca a ti. La peculiaridad de estos avatares es el hecho de que se puedan usar como emoticonos o stickers dentro de la misma aplicación, porque su funcionalidad y apariencia no es muy distinta a lo que empezamos viendo en Snapchat y terminamos viendo en Facebook o Instagram. Básicamente consiste en mini avatares que podremos personalizar a nuestro gusto: color de piel, rasgos faciales, expresiones, ropa, accesorios, etc.

Antes de todo debemos saber que esta función ya es oficial porque muchas personas ya pueden gozar de ella, pero aun así sigue estando en una especie de periodo de prueba ya que no todo el mundo la tiene todavía. Para poder saber si eres uno de los que ya puede disfrutar de crear su propio avatar, deberás entrar en ajustes, donde encontrarás una casilla que pone Avatar. Pincha sobre esa casilla para posteriormente darle a Crear avatar. Una vez allí, podrás empezar a personalizar tu avatar, el cuál podrás ir modificando a tu antojo y usar como sticker o foto de perfil, al igual que en videollamadas. En el caso de usar esta función como stickers o pegatinas, tendrás un paquete de stickers con tu muñeco avatar personalizado y haciendo diferentes cosas o mostrando diferentes estados de ánimo, para que así puedas reaccionar a los mensajes de diferente manera utilizando tu avatar para expresarte visualmente en vez de usar texto.

Como ya hemos dicho, por ahora son solamente dos funciones las que puedes realizar con estos avatares. La primera de ellas, es establecer tu 'mini yo' de foto de perfil. Esto es una cosa que a mucha gente le puede resultar de utilidad, sobre todo aquella que no le gusta mostrar su rostro en las fotos. La otra función que podemos disfrutar por ahora es la anteriormente comentada: utilizar los avatares como stickers para expresarnos.

Se dice que dentro de poco podremos utilizar los avatares como una especie de filtro para nuestro rostro a la hora de hacer una videollamada como sucede en Messenger, pero esta opción por ahora no está disponible.

En definitiva y como podemos ver, las aplicaciones cada vez se modernizan más y muchas de ellas comparten las mismas funciones para que puedas disfrutarlas en diferentes plataformas, en este caso, de mensajería instantánea. Ya no todo es texto, a partir de ahora, podrás expresarte con stickers de avatares creados para parecer una mini versión de ti mismo.