Ana Luque, la última en entrar y la última en salir en 'Maestros de la costura 6'

Maestros de la costura 6 ha puesto el broche final a su edición, al coronar a Ana como ganadora en un reñido duelo contra su compañero Ángel. Fue una final muy emocionante, pero los jueces se decantaron por la propuesta de la aprendiz por la elegancia, el riesgo, la evolución y la sofisticación de su vestido. Ana, a sus 23 años y natural de Barcelona, fue la última en llegar al taller y ha sido la última en salir. En un primer momento no fue seleccionada, pero el jurado cambió de opinión y decidió darle una oportunidad. Programa a programa, la ingeniera catalana ha salido de su zona de confort y ha conquistado al jurado, siendo fiel a su estilo. Con los 50.000 euros del premio quiere seguir trabajando en su marca, Motora, que se dedica a diseñar ropa para las mujeres moteras.

–¿Cómo vivió la gran final de Maestros de la costura 6? –Con muchísima emoción, felicidad y alegría. Nunca te esperas ganar un programa de televisión. He sido la última en entrar y la última en salir (risas).

–Y ahora qué… ¿Qué objetivos se marca a partir de ahora, después de este punto de inflexión? –Ahora me encantaría seguir con mi marca Motora, que se dedica a fabricar ropa para mujeres motoras. Seguir formándome en moda para invertir todo ese conocimiento en mi marca.

–¿Qué balance hace de su paso por Maestros de la costura? –El balance es súper positivo. No puedo estar más contenta por haber vivido esta experiencia, este retiro de la costura que he podido compartir con gente que tiene el mismo interés y pasión por la costura que yo.

–¿Cuál es el mayor aprendizaje que se lleva del programa? –A nivel costura, hemos aprendido un montón, era como el colegio de la costura. A nivel personal, el aprendizaje que me llevo es el de confiar más en una misma, estar segura y creer más en mis posibilidades.

–¿Cómo ha sido su relación con sus compañeros aprendices de Maestros de la costura? –He tenido mucha suerte de encontrarme con gente súper amable y muy acogedora. En momentos de tensión del programa te puedes enganchar un poco, pero luego llegas a la casa cenamos todos juntos y acabamos riéndonos de los problemas que surgen en esta aventura.

–¿En qué momento decidió presentarse al concurso? ¿Cómo recuerda ese momento? –Fue un amigo que me dijo Ana tienes que presentarte a este programa que a ti te encanta coser y siempre estás haciendo cosas. Y yo que me apuntó a todo no lo dudé y al final ha salido bien.

–Su paso por el programa ha reforzado su idea de dedicarse al diseño y a la moda… –En mi caso viniendo de ingeniería dedicarme a la moda era como un sueño lejano. Al final el paso por el programa y el hecho de lograr la victoria ha reafirmado mi sueño y voy a apostar por ello.

–¿De qué manera ha influido su familia en despertar esa pasión por la moda, el diseño y la creación que has demostrado en el programa? –Ha influido mucho, una gran parte se la debo a ellos. Mi abuela fue quien me enseñó a coser. Mi padre es un manitas, él está todo el rato creando e inventando. Y mi madre es una diva súper fashion, ella es mi referente en el mundo de la moda.