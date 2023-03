Ana Rosa Quintana vence en los tribunales a Pablo Iglesias, "hemos ganado"

La estrella matinal de Telecinco, Ana Rosa Quintana, se encuentra muy orgullosa de haber ganado la demanda presentada por Pablo Iglesias por una serie de comentarios en su programa en los primeros meses de la pandemia. El líder de Podemos por entonces era vicepresidente del Gobierno y en El programa de AR su conductora y otros contertulios le señalaron como responsable de las residencias de ancianos en plena oleada de fallecimientos por contagio de covid.

Al cabo de dos años la demanda ha sido resuelta y Ana Rosa Quintana habló de la sentencia del caso. "No me gusta hablar de Pablo Iglesias pero ustedes deben saberlo porque se publicitó muchísimo", detallaba Ana Rosa Quintana para poner en situación este lunes. La periodista se felicitaba, con sonrisas entre sus contertulios. "Hemos ganado a Pablo Iglesias", celebraba. En la sentencia se contempla que Ana Rosa Quintana expresaba su opinión a través de las noticias que se manejaba en ese instante y que no había ánimo de persecución contra el entonces ministro del Gobierno de Pedro Sánchez, surgido tras las elecciones.

"La Justicia ha dado la razón a este programa tras la denuncia que Pablo Iglesias nos puso al director, a Mediaset y a mi por una opinión en el editorial que hago yo sobre la gestión de las residencias de ancianos durante la pandemia", explicaba la matinal. No habrá rectificación ni pago por daños, ha agregado la periodista que se reincorporó en esta temporada tras superar un cáncer de mana.

A su vez, Pablo Iglesias, en declaraciones a la cadena catalana RAC1 cree que "el juez le ha dado licencia para mentir" a Ana Rosa.