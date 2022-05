Ana Terradillos y Patricia Pardo: ¿Cómo son las presentadoras que relevan a Ana Rosa?

Ocupar la silla de Ana Rosa Quintana no era una empresa fácil. Que se lo pregunten a las dos protagonistas del relevo de una de las reinas de las mañanas televisivas de la última década. Ana Terradillos y Patricia Pardo han asumido el difícil reto de sustituir a Ana Rosa Quintana, diagnosticada de un cáncer de mama hace unos meses. Aunque ambas ya habían tomado galones en El programa del verano durante las vacaciones de Ana Rosa, el reto que se les presentaba por el contratiempo de salud de la veterana informadora era mayúsculo.

Pasado el tiempo, el tándem formado por Ana Terradillos y Patricia Pardo se asienta en las mañanas de Telecinco ante la ausencia prolongada de Ana Rosa Quintana, a la que los espectadores echan de menos. Los registros de audiencia del magacín líder de las mañanas han bajado algunos puntos por la ausencia del alma máter del programa, situación que ha provocado que se reduzcan las distancias con su principal competidor, Espejo público de Antena 3 con Susanna Griso. Aún así, ambas periodistas han afrontado con energía y positividad este importante reto y el paso del tiempo determinará sus estatus en la cadena estrella de Mediaset.

Ana Terradillos es la encargada de dirigir la mesa política. La periodista y escritora, natural de San Sebastián, ha sido corresponsal de guerra. Experta en terrorismo y seguridad, llegó a cubrir la guerra de Irak en el año 2003. También se ha desplazado en varias ocasiones a Oriente Próximo para informar sobre los conflictos de Gaza y realizar reportajes sobre organizaciones terroristas como Hamás, Hezbolá o grupos salafistas vinculados a Al Qaeda. Comenzó su carrera profesional en la cadena Cope de San Sebastián para después incorporarse a la cadena SER y trasladarse a Madrid. En televisión, tras colaborar en Las mañanas de Cuatro, dio el salto a El programa de Ana Rosa como participante de la mesa política. La periodista, que ha presentado varios años El programa del verano, afronta en la actualidad uno de los principales retos de su trayectoria televisiva.

Así cuenta cómo fue su desembarco en El programa de Ana Rosa. “Yo empiezo a colaborar en El programa de Ana Rosa porque me llama Joaquín Prat. Le estaré eternamente agradecida. No lo dudé, aunque me dio respeto, como todas las cosas nuevas que hago”, reconoce en una entrevista. También ha contado cómo la acogieron sus compañeros de programa. “No tengo palabras para agradecer lo bien que me tratan los compañeros. Yo me preparo el programa de la A a la Z, pero es muy fácil brillar gracias al trabajo del equipo que hay detrás. Dedico entre dos y dos horas y media a prepararme el programa”, afirma.

La otra pata del programa es Patricia Pardo, la encargada de la mesa de actualidad. La periodista gallega, pese a su juventud, acumula muchos años de experiencia en Telecinco. Con su naturalidad, estilo y empatía se ha hecho un hueco en el canal estrella de Mediaset. Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, su andadura televisiva arrancó desde el escalón más bajo, es decir, como redactora y luego de reportera. En el año 2021 recibió la Cruz Blanca, un premio policial que reconoce su labor informativa.

En su ámbito privado es madre de dos hijas, Aurora y Sofía, futo de su matrimonio con Francisco Márquez. El pasado verano ambos anunciaron su separación de manera amistosa. Unos meses después conocimos que la periodista iniciaba una relación con el presentador Christian Gálvez. Ahora con su relación afianzada y su carrera profesional atravesando el mejor momento de su vida, está enfocada en desarrollar su faceta de influencer. Patricia Pardo ha fichado por la agencia de representación de Mediaset, LIKEU Management. “Estamos muy contentas de anunciar que @patriciapardo_tv ya forma parte de la familia LIKEU”, publicaba la agencia para darle la bienvenida. Un paso adelante para emprender una carrera ligada a la promoción y a las redes sociales. Más aún teniendo en cuenta que la periodista siempre ha mostrado una especial predilección por el mundo de la moda. Una afición que le viene de familia, ya que sus padres regentaban varias tiendas de ropa en Santiago de Compostela.