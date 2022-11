Ana Terradillos y su decidido paso de la radio a la TV

Su carrera de 24 años en el periodismo se fraguó en la Cadena SER. Junto a Ana Rosa Quintana se convirtió en uno de los rostros matinales imprescindibles y fue quien la relevó en el primer tramo de El programa de AR durante su convalecencia. En esta temporada se halla en las tardes de Cuatro al día, relevando a Joaquín Prat que pasó al Ya es mediodía de Telecinco.

–Su vida ha sido siempre la última hora.–Una profesión dedicada de lleno a informar lo que pasaba en el momento. He contado cosas feas, atentados, guerras despliegues para detener a los terroristas. He seguido de cerca a los grupos terroristas, que actúan en Oriente Próximo.

–Son oportunidades para vivir de cerca un mundo real, una ‘telerrealidad’ cruda.

–He estado en dos guerras, en la de Iraq y en los ataques a Gaza en 2003. Por mi experiencia comencé a picotear como colaboradora en El programa de AR en 2016. Han sido seis años muy intensos y cuando relevé a Ana Rosa sabía que ocupaba la silla de la reina de las mañanas y nuestra misión era mantener la nave.

–Ya está centrada en la televisión ¿lo siente como una nueva etapa?

–Este año surgió la oportuntdad de la tardes, pedí excedencia en la SER para un programa que obliga a estar completamente centrada en él. Te obliga a ser la madre y el padre del bebé.

–Con Cuatro al día va a narrar unos meses muy inciertos, y lo que nos queda por delante.

–Nos enfrentamos a una coordenadas nuevas. La guerra en Ucrania nos ha complicado el panorama de la crisis que ya lastrábamos desde la pandemia. La guerra y sus consecuencias nos lanza una amenaza, un lógico temor añadido con la amenaza nuclear, con alguien que se cree Napoleón. Nos enfrentamos a una situación complicada en España. En 2008 sufrimos una crisis procedente de la banca y la diferencia es que la gente ahora no tiene colchón, las pymes tienen una situación comprometida.

–De todo lo que sucede ¿dónde está el reto mayor?

–Me tiene muy preocupada el tema de hipotecas. A ver qué va a pasar si no hay dinero. Me preocupan los impagos, los problemas a la hora de mantener negocio. Todo esto es una situación nueva que No soy capaz de calificar del todo. Me contagia la inquietud que hay en todas partes.

–¿Algún atisbo de esperanza?

–En mi programa me gusta informar de las ayudas que se pueden solicitar. El gobierno se ha arremangado socialmente, aunque se necesita más. Cuatro al día lleva 900 emisiones que sobre todo hace de eco y altavoz de los problemas de la gente. Damos voz a las demandas de todos.

–¿Cómo funciona su equipo?

–Son tres horas en directo y la mitad del tiempo son conexiones. Son 40 personas, muy jóvenes, con ganas de aprender. Y tenemos tres mesas: la de política, la de temas sociales y sucesos;y el club social, que es un corazoneo suave, más de persomajes. He tenido dos grandes antecesores, Carme Chaparro y Joaquín Prat.

–¿Mantiene el contacto con Ana Rosa?

–Hago un avance en su programa a las 13.30. Es un vínculo que me da mucha ilusión. Ana Rosa es mi angelito de la guarda. Es una persona muy generosa, colaboradora, que te deja hablar y siempre tiene una mirada inteligente.