'Andalucía Directo' se moviliza por sus malas condiciones laborales

A las 10.15 llegan los redactores, cámaras y ayudantes de Andalucía Directo a los centros territoriales de la RTVA, como si fueran trabajadores de la plantilla pero todos saben que no es así. Ellos pertenecen a una productora llamada ADM (Andalucía Digital Media), llevada adelante por ex directivos de la RTVA y participada en gran parte por la propia corporación pública. ADM huele a low cost y sus programas facturan 4 millones de euros al año. Desde la redacción de la casa se señala a ADM como una simple "puerta giratoria", en esta empresa se encuentran Ricardo Llorca, ex director de contenidos, o Rafael Camacho, ex director general.

Los trabajadores de Andalucía Directo no calientan la silla de la redacción. En poco margen se trasladan hasta cualquier punto de la provincia de su demarcación y allá estarán produciendo, grabando y aguardando la conexión. Cuando el enlace de la productora con la cadena llega al mediodía los equipos ya han sido destinados a sus asuntos de actualidad por la dirección del programa. La dirección y subdirección del espacio vespertino es de dos trabajadores de la casa, Modesto Barragán y Paz Santana. Lo que salvan los trabajadores es el ambiente laboral interno.

Después de tantas horas en la mayoría de las ocasiones en pueblos remotos, luego queda el regreso, que puede extenderse hasta las once de la noche o más. "A nadie se le ocurriría ordenar estas condiciones a un redactor de Canal Sur, pero nosotros sí, porque somos la mano de obra barata", denuncia un portavoz de los equipos. Los más veteranos cobran netos 1.500 euros al mes, prorrateados, sin convenio que les contemple mejora alguna. En el caso de trabajar un día extra, como puede suceder con especiales de inundaciones, incendios, la dotación es de 45 euros. Con las urgencias informativas AD ha sido el contenido que ha tenido cintura en los fines de semana porque es impensable que pueda tener reacción rápida los servicios informativas. A ningún espectador andaluz le extraña a estas alturas que Canal Sur haya perdido su influencia.

El programa vespertino, que ha cumplido 20 años en antena y ha superado las 5.000 ediciones es un hábito para muchos espectadores y es junto a La tarde aquí y ahora lo dos espacios con más seguidores de la franja diaria de Canal Sur, sobre los 200.000 espectadores y el 12% de cuota, 4 puntos más por encima de la cadena.

La excelencia y los buenos datos, con el esfuerzo que supone, no se reflejan en el equipo. Un 80% de los 40 trabajadores de Andalucía Directo han iniciado una campaña de movilización que se traducirá en una denuncia contra la productora externa ya que estiman que existe una "cesión ilegal". Trabajan y se les exige como si fueran trabajadores de Canal Sur y no como externos. Pero no sólo trabajan para Andalucía Directo, sino para la cadena. Los informativos conectan con ellos, han de animar las redes sociales de la RTVA e incluso los programas de la radio se interesaban por la actualidad y pedían sus testimonios a través de sus puestos destacados.

Contratos basura en una productora participada mayoritariamente por la Junta de Andalucía y con directivos llegados de la RTVA Ha llegado la hora: #ADenunciarlo — TrabajadoresADirecto (@trabajadoresAD) 30 de septiembre de 2018

Hay aspectos aún más indignantes para la plantilla del programa como las compañeras que por asuntos de maternidad han pedido reducción de jornada y aun así acometen más de 44 horas semanales, han calculado. La conciliación laboral entre los redactores de AD no está ni se le espera, por eso han decidido abrir un perfil en las redes con la etiqueta #ADenunciarlo, aguardando un respaldo de los sindicatos de la casa que hasta ahora no se ha producido. Las fuerzas sindicales de la RTVA velan para que no haya despidos en la casa y a su vez en la única preocupación entre los directivos interinos de Canal Sur y la cúpula de la Junta de Andalucía.

#ADenunciarlo por cada uno de cómo son que son muy buenos trabajadores y están toda la tarde trabajando, y que este ahí siempre pero que tenga un buen sueldo como merecen ! Se os quiere @trabajadoresAD — Gloria Muñoz ✌️✌️™ (@Gloria_MR94) 1 de octubre de 2018

Reportera de @adirecto y también madre. Obligada por mi empresa a echar horas extras sin respetar mi reducción de jornada por maternidad. Por la conciliación y la #igualdad real en una tv pública como @canalsur, por mi hijo Marco y por todos los @trabajadoresAD voy #ADenunciarlo — Carmen González (@Karmen_GP) 30 de septiembre de 2018