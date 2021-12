Armenia vence en el Festival de Eurovisión Junior 2021

Malena, de Armenia, se alzó como ganadora de Eurovisión Junior y no pudo terminar el tema de repetición como vencedora en un mar de lágrimas de emoción, abrazada a sus compañeros. Su tema étnico Qami Qami, que hubiera estado perfectamente en la relación de los adultos, venció en una tarde infantil donde no sonaron temas originales. Lo apretado del resultado final confirma que no hubo actuaciones destacadas y algunas participaciones daban pie a bromas en los espectadores. Al ser niños los memes se contuvieron más. En el televoto Portugal fue tercera con 92 puntos por su representante añejo, Simao Oliveira y su canción nostálgica, pero sin embargo no fue comprendido por el jurado de expertos.

Simão Oliveira canta en París “O Rapaz” dispuesto a dar el primer triunfo de Portugal en #EurovisiónJuniorRTVE¡Así ha sido su actuación! #JESC2021 https://t.co/W9mVhPoW2W — RTVE (@rtve) December 19, 2021

Los 19 participantes cantan juntos en #EurovisiónJuniorRTVE el tema "Imagine", una canción que dice que "la música puede cambiar el mundo".⭕ https://t.co/fDEwRci48i #JESC2021 pic.twitter.com/QVYMRpddTf — La 1 (@La1_tve) December 19, 2021

España no destacó con Reír, el tema de Levi Díaz, con una voz algo apagada entre sus compañeras de baile. Su "revolución" se enfrió y la delegación española ha tenido su participación histórica más floja en la gala infantil. Levi ha sido 15º, quinto por la cola empatado con Bulgaria y 77 puntos. El jurado le concedió 27 votos y la consulta telefónica (que permitía el 'autovoto'), 47.

La armenia Malena era la favorita y ha colocado al pequeño país caucásico en el palmarés de los festivales europeos con su segunda victoria.

Armenia gana por segunda vez #EurovisiónJuniorRTVE con la actuación de Maléna y su “Qami Qami”. Polonia queda en segunda posición y Francia en tercer puesto. Y Levi Díaz en 15 posición con "Reír". ¡Enhorabuena a todos! 🤩https://t.co/EpkM0CV8wR #JESC2021 pic.twitter.com/Qz11PGaCO0 — RTVE (@rtve) December 19, 2021

En este domingo se vio respaldada con 224 puntos, de los que 109 procedían de las casas. Se quedó cerca la diva de Polonia (Sara James, entre Rihanna y Rosalía) con 218 puntos, y que venció a la armenia por 1 tanto según los expertos. En la consulta al jurado ganó Francia, con su mini-Bisbal, Enzo, y Tic Tac, con 120 puntos y un respaldo menor de televoto, 67, quedando tercero con 187.

Los franceses, con una estética Eurodisney, crearon una gala con pompa parisina, mucha luz, puente sobre el Sena y un avance de lo que nos tienen preparado para los Juegos Olímpicos. Hasta Barbara Pravi consu eurovisivo Voilà apareció en una tarde de destellos pero sin grandes alicientes musicales. Eurovisión Junior tendrá que tomar fuerzas para 2022.