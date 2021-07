No estaba en los pronósticos, pero su autoconfianza sirvió de empuje para que lograra una receta impecable con el postre de Ricard Martínez que le concedió la chaquetilla y en el duelo final se impuso a la favorita Meri. Arnau París, comercial de 27 años, ya tiene claro que cumplirá su vocación alzándose este martes con el MasterChef 9 en La 1. El barcelonés elaboró un menú, Origen, dedicado a su abuelos, en el duelo final compuesto por coca de recapte (coca salada) con crema de pimiento, berenjena asada y caballada marinada; un plato de mar y montaña con carabinero con salsa chili crab, pichón en dos cocciones y aire de cilantro; y de postre, crema catalana en texturas con crumble de carquiñolis y helado de moscatel.

–Enhorabuena, no era de los favoritos y ha ganado brillantez.

–Ha sido tan difícil que aún no me lo creo. Hasta el momento en que David Muñoz no me dijo que le gustaba el postre no fui consciente de que podía ganar. Al principio nadie apostaba por mí, lo entiendo. Yo me he dedicado a cocinar y a aprender.

–¿Se podría confundir su actitud inicial de ‘sobrado’?

–Yo estaba convencido de hacerlo bien. Podía parecer chulería, pero era afirmación Con educación y con respeto se podía llegar lejos. A veces cuando me han criticado en las redes he respondido cómo podía hacerlo mejor. Si es con criterio y constructivas, las críticas las asumo perfectamente.

–¿Se sintió respaldado?

–MasterChef te permite una preparación brutal. Si la cocina te emociona, aprendes y sigues adelante. La cocina es emoción y lo intenté transmitir en todo momento. Yo vendo algo que me alucina.

–Homenajeó a su abuelos en el duelo final.

–Porque he vivido la gastronomía en mi familia. El menú final era un homenaje a todos ellos. He disfrutado de mis cuatro abuelos. Tengo ocho apellidos catalanes y muchos más. Mis orígenes están repartidos por Girona, Lleida, Tarragona y yo nací en Barcelona. Hice platos que marcaron mi día a día. Y era el momento de hacer un alto en el camino, de valorar más los productos de proximidad, porque yo tengo amigos que compran los tomates por Amazon...

–¿Estaba a gusto con ir de ‘tapado’ en MasterChef?

–Cuantos menos focos hay sobre ti, más sorprendes. La sorpresa es mayor porque nunca me vi favorito y eran otros los que destacaban.

–No vemos la convivencia en la casa ¿cómo fue la experiencia?

–Es complicado meterte en una casa con quince desconocidos. Yo me llevé bien con todos y nunca se llegó a mayores. Me llevo muy bien con Jiaping, María, Tony y a Meri no la descubrí hasta el final. Fran es un tío con los pies en el suelo, yo dormía con él. A veces necesitaba salir al patio a correr y nos lo decía. Con Ofelia hubo momentos de tensión, de no soportarnos, pero con todo el aprecio era mejor dejar la discusión para otro día.

–¿Qué hizo en aquellas semanas en la casa, entre programa y programa?

–Cociné mucho, leí mucho e hice mucho deporte. No te puedes imaginar la presión, porque sólo vives para el concurso. La productora Shine Iberia hace muy bien su trabajo, te cuidan, te protegen.

–Y ahora ¿qué?

–Estoy sirviendo comidas en la masía, en el Molí de la Vansa. Desde junio hemos organizado tres eventos gastronómicos. Y la semana que viene sale mi recetario. Ahora mismo he recibido unos langostinos de Sanlúcar... en toda España la gastronomía es inmensa. Qué ganas tengo de viajar