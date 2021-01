Aurora, 'MasterChef Junior 8': "Me interesé por la cocina en el confinamiento"

en la ganadora más precoz del programa de Shine Iberia para La 1. En esta mañana en Madrid lucía el galardón del triunfo de la edición, a lo que se añadirá una dotación de 12.000 euros y un curso formativo en el Basque Culinary Center, de San Sebastián. Tras haber dado ejemplo a lo largo de toda la edición y con una templanza que ya la hubieran querido los adultos que han pasado por este espacio, Aurora se ha convertido en la ganadora de MasterChef Junior 8, en duelo final ante el sevillano Nicolás . A sus 9 años la concursante de Trebujena se ha convertidode Shine Iberia para La 1. En esta mañana en Madrid lucía el galardón del triunfo de la edición, a lo que se añadirá una dotación de 12.000 euros y un curso formativo en el Basque Culinary Center, de San Sebastián.

-En este martes te encuentras en Madrid, ¿cuándo regresas a Trebujena?

-Estoy con mi madre (Cati) para presentar el trofeo y hablar de la final de este martes

-¿Cuánto tiempo ha tenido la familia que guardar el secreto de la victoria?

-Hace dos meses que se grabó el programa. Lo hemos mantenido en secreto y ahora están muy contentos, llevo toda la mañana recibiendo mensajes y llamadas de las familias, los amigos.

-¿Has seguido con la cocina después de esta experiencia agotadora?

-Por supuesto, porque soy la chef de la familia. Yo hago la comida cada vez que puedo y ya va a ser así.

"De los chefs que he conocido el que más me ha marcado ha sido Martín Berasategui"

-¿Qué secreto hay que tener para llevarse bien con las recetas?

-Me gusta mucho cocinar desde muy pequeñita, pero con el confinamiento descubrí que es lo que más me gusta. Hago lo que se me antoja busco y me pongo a recrear cosas, platos que he comido en restaurantes a los que he ido.

-De todos los chefs que has conocido en el mes y medio de grabaciones ¿cuál te ha marcado más?

-Martín Berasategui, es una persona muy simpática, que siente mucho la cocina y nos ha permitido que nos guste más.

-¿De mayor querrás tener tantas estrellas Michelin como él?

-Yo quiero ser bioquímica pero como la bioquímica puede ir muy bien con la alimentación yo no descarto hacer un plato vanguardista con los conocimientos de la universidad.

-En casa hasta que no acudió al programa no hacías alta cocina ¿cuándo fue tu primer plato de restaurante con estrellas?

-Fue en la la prueba de eliminación del primer programa. Tuve que utilizar el sifón, la primera vez que hacía una espuma y me di cuenta de todo lo que se podía hacer.

-¿Qué platos hace en casa?

-En mi casa no hago vanguardia pero sí comida que nos gusta a todos. Yo hago ahora mi pasta fresca y me encanta la comida mejicana.

-¿Nos improvisa la receta de un burrito?

-En la sartén hago el sofrito con cebolla, pimiento verde, pimiento rojo y añado tomate en dados para que se forme una salsa. Sofío tamién la pechuga de pollo en tiras y lo mezclo con especias, con sus gotas de tabasco. Le echo agua y cuando está reducido dejo que repose. Las tortillas las compro en la tienda.

-¿Cómo preparaste el menú de la final? Los mayores se preparan en los restaurantes pero los niños, no.

-Mi madre y yo estuvimos viendo posibles recetas. Quería contar cosas sobre mí, como el postre de mi abuela, las lubinas de nuestra costa o con el tartar de gambas de los esteros.

-Se le vio muy concentrada, incluso cuando tu madre se preocupaba porque no fuera a tirar la batidora.

-Yo tenia mucha calma porque confío en mí misma. Sabía cómo tenía que hacerlo todo. Todo era cuestión de tranquilidad.

-Se quemó un poquitín con el nitrógeno ¿cómo estás?

-No pasó nada. A los dos días tenía el dedo bien.

-¿Qué consejo da cuando tememos que los niños se puedan hacer daño cortándose o quemándose la cocina?

-Siempre digo que hay que cortar con cuidado porque puede hacerlo rápido y bien pero también rápido y que al final tengas que ir a por tiritas. A la cocina hay que dedicarle tiempo. Con tiempo y cuidado no hay peligro, como se ve en el programa.

"Con Nicolás y Jordi Cruz no pasó ná. Ya lo dijo él, le había entrado una mijilla en el ojo"

-¿Cómo vas en el colegio?

-Yo soy tal como me has visto en el programa, me gusta estudiar y mejorar. Mis asignaturas favoritas son Matemáticas e Inglés. Estudio en 5º en el colegio Antonio Briante Caro.

-¿Qué te dicen los compañeros?

-Me han felicitado todos. Para ello soy una campeona.

-¿Qué dirías de Nicolás, el rival en la final?

-Nicolás es un compañero muy bueno. Me ha encantado compartir con él estas semanas y la final.

-Se vino abajo con algunas palabras de Jordi.

-No pasó ná. Ya lo dijo él, le había entrado una mijilla en el ojo. Pero enseguida se vino arriba.

-A partir de ahora ¿cómo seguirá preparándose en la cocina?

-Yo ya no voy a parar. Seguiré aprendiendo y me gustaría compartir lo que he aprendido. Tengo dotes como profesora.

-¿Recuerdas la primera vez que te pusiste a cocinar?

-Tendría yo unos tres años. Hice una tortilla francesa con queso que quedó muy bien. Lo que me más me gusta es cocinar, pero cuando de verdad me entusiasmé fue con la cuarentena, con el confinamiento. Hice un guiso de arroz que estaba muy bueno. Con su sofrito, sus verduras. Con las semanas entrendí que debía probar con MasterChef. Y aquí estoy.