La BBC compensará con 1,7 millones a los hijos de Diana

Más de un cuarto de siglo después de que Diana de Gales se sentara frente al periodista Martin Bashir, la polémica entrevista de la princesa sigue dando qué hablar. La cadena BBC espera reparar el daño causado por el escándalo de la entrevista de Lady Di en el programa Panorama donando alrededor de 1,5 millones de libras (1,75 millones de euros) a una organización benéfica a elección de la familia real británica. Según The Mail on Sunday, esta suma asciende aproximadamente a los beneficios que obtuvo la corporación pública por vender los derechos de emisión de la entrevista de Bashir a nivel mundial, así como las correspondientes indemnizaciones legales.

La entrevista de Bashir a la princesa Diana en 1995 es un mito televisivo aún presente en el ideario de muchos. Se realizó en 1995 y una reciente investigación ha demostrado que el periodista empleó "métodos fraudulentos" para conseguir que la princesa hablase como lo hizo sobre el príncipe Carlos y la monarquía. Fue en aquella emisión en la que Diana dijo aquello de que somos "tres en mi matrimonio", una frase que la persiguió para siempre.

Por ahora no se han revelado los términos exactos de la donación que la BBC llevaría a cabo, ya que se continúa trabajando en esta cuestión. No obstante, sí ha trascendido que el pago se realizaría a través de BBC Studios y que serían los hijos de Lady Di quienes tendrían la potestad de elegir a quién iría destinada el montante. Se rumorea que el hermano de Diana, el conde Charles Spencer, ha tenido un papel decisivo en este tema, ya que además fue él quien hace algún tiempo comentó que parte de las ganancias que la compañía obtuviera con la entrevista debían destinarse a causas por las que la princesa trabajó. A esto hay que sumar que el conde ha sido una de las personas más proactivas en esclarecer los hechos relacionados con el programa, ya que nunca confió en las intenciones de Bashir.

Una buena amiga de Diana, Rosa Monckton, ha declarado al conocerse la decisión de la BBC que es una propuesta admirable, aunque "obviamente no puede deshacer el daño que se ha hecho, ni borrar la culpabilidad de la BBC". La iniciativa se ha dado a conocer algo más de tres meses después de que la cadena emitiera un comunicado en el que pedía disculpas por las circunstancias en las que se llevó a cabo la entrevista. El actual director general de la compañía incluso envió algunas cartas a varios miembros de la familia real pidiendo disculpas por lo ocurrido. También se ha confirmado que Matt Wiessler, la persona que denunció el engaño por parte de Martin Bashir, también recibirá por parte de la directiva de la BBC una compensación de un millón de euros.

