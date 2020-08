El verano de 1997 será recordado siempre como el de la trágica muerte de Diana de Gales. La noche del 31 de agosto de ese año el mundo se conmocionó ante la prematura pérdida de la que desde entonces es conocida como la 'princesa del pueblo'. Su fallecimiento a los 36 años en un accidente de coche en el Puente del Alma de París junto a su pareja, Dodi Al-Fayed, siempre ha estado rodeado de un halo de misterio nutrido por la oleada de teorías conspirativas que surgieron en torno a las circunstancias del fatídico suceso.

23 años después, su recuerdo sigue presente, más aún como es lógico en el corazón de sus hijos, los príncipes Guillermo y Enrique. La relación entre los dos hermanos no pasa por su mejor momento, tal y como el propio Enrique explicó en una entrevista en ITV, pero han dejado aparcadas sus diferencias y han lanzado un comunicado para rendirle homenaje a su madre.

El 1 de julio del próximo año, día en el que su madre cumpliría 60 años, inaugurarán una estatua que encargaron hace tres años para conmemorar esta efeméride. El acto se realizará en el Suken Garden que se encuentra frente al Palacio de Kensington, un lugar con gran simbolismo puesto que fue allí donde el príncipe Enrique y Meghan Markle posaron ante las cámaras minutos después de que se anunciara su compromiso.

Sus hijos encargaron esta estatua en su honor hace tres años para celebrar su 60 aniversario

No es la primera vez que el menor de sus hijos le brinda su recuerdo. Los hijos de Lady Di y Carlos de Inglaterra, a pesar de llevar más de dos décadas sin ella, suelen recordarla a menudo y en el documental Diana, nuestra madre: vida y legado, estrenado en 2017 con motivo del 20 aniversario de su muerte, hablan por primera vez abiertamente sobre ella y sobre el fuerte impacto emocional que supuso perderla a tan temprana edad. "Después de veinte años de no pensar en ello y dos años de caos total, no sabía que estaba mal en mí", reconoce Enrique, al que al parecer más afectó la ausencia de la figura materna.

"Realiza un acto de bondad al azar, sin esperar nada a cambio, con la certeza de que un día alguien podría hacer lo mismo por ti". Se trata de una de las frases más célebres de la princesa Diana y es esta cita la que Enrique recuperó en 2019 y compartió en la red con sus seguidores. Tanto él como su esposa, Meghan Markle, homenajeaban de esta forma a la recordada Diana evocando esta inspiradora cita que en su día conquistó a miles de personas. De hecho, Guillermo y Enrique han reconocido en más de una ocasión que les parece una de las frases más inspiradoras de su progenitora.