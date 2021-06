Los Beatles y su material inédito tienen fecha de estreno en Disney +

La plataforma Disney+ estrenará del 25 al 27 de noviembre los tres capítulos que componen la serie documental The Beatles: Get Back, una producción original dirigida por Peter Jackson que a lo largo de tres capítulos ofrecerá imágenes inéditas de la banda de rock británica. Esta producción de The Walt Disney Studios, Apple Corps Ltd. y WingNut Films Productions Ltd., en la que Peter Jackson (El señor de los anillos) ha trabajado durante los tres últimos años para restaurar y editar todo el material. Los capítulos que tendrán una duración aproximada de dos horas, según informa Disney.

El cineasta neozelandés explica sobre su docuserie que se trata de un relato “detallado del proceso creativo” de los Beatles, donde se ve de cerca la elaboración de canciones icónicas “en un ambiente donde imperaba una gran presión, en medio del clima social de aquellos años”.

El cineasta incide en que no será un relato nostálgico, sino que será “veraz, honesto y humano” con sus protagonistas. “En seis horas conoceremos a The Beatles con una intimidad jamás imaginada”, asegura Jackson, un resultado del trabajo conseguido gracias a todo el nuevo material gráfico obtenido para esta producción de Disney +.

La procedencia de los fragmentos de cine recuperados pertenece al director neoyorquino Michael Lindsay-Hogg, que captó 60 horas de imágenes inéditas filmadas en enero de 1969 junto a más de 150 horas inéditas de audio: “Es la historia de amigos y de personas. La historia de las debilidades humanas y de un grupo maravilloso”, añade.

Peter Jackson es el único profesional que a lo largo de estos más de 50 años ha tenido acceso a este archivo privado. Entre los momentos filmados se encuentra la reunión de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr para su regreso a los escenarios tras dos años sin actuar en vivo y el ensayo de catorce nuevas canciones en lo que sería la recta final del memorable grupo.

El documental, que iba a ser estrenado en cine en 2020, presenta así también por primera vez, y en su totalidad, la última aparición en directo de The Beatles como grupo en el concierto que ofrecieron en la azotea de Savile Row en Londres. Desde la presidencia de Disney se destaca que es “una visión sin precedentes”.