Bronca entre el nuevo director de Canal Sur y Joaquín Durán por la nueva programación

El director general de la RTVA, Juande Mellado, y su antecesor en el cargo, Joaquín Durán, se han cruzado este viernes acusaciones sobre la parrilla y el déficit de la corporación a través de mensajes en la red social Twitter.

La polémica entre ambos ha comenzado a raíz de que Durán desmintiera en su cuenta que el equipo anterior haya dejado a los nuevos responsables de la RTVA ningún programa "contratado ni apalabrado" para la parrilla de otoño, tal y como aparecía en una información publicada por este periódico. "No hay grandes cambios en una parrilla hipotecada por los contratos de la anterior dirección interina", ha escrito el periódico, algo que Durán ha calificado como "absolutamente falso".

Ante esta afirmación el actual director general de Canal Sur ha respondido en su cuenta: "Prefiero morderme la lengua hasta hacerme daño, mirar hacia el futuro y no al déficit de cinco millones que nos hemos encontrado y que nos hipoteca cualquier tipo de parrilla. Saludos".

Durán ha tildado esta cantidad de "barbaridad" y ha asegurado que "en julio, cuando el cambio de guardia, no había ni la mitad", además de añadir que "en todo caso, que haya o no déficit no justifica que se diga que os hemos dejado la parrilla apalabrada ni contratada".

Su sucesor le ha replicado que la dirección de la RTVA "no ha dicho eso" y ha dicho recordar una frase: "O parrilla o déficit", además de concluir que "los datos son los datos".

"Pues claro que no. Lo dice un periodista en este artículo que he adjuntado. No se porque te has picado", ha respondido Durán en el último mensaje que ambos han intercambiado.