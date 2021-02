"Con el confinamiento aproveché para escribir mi propia serie"

No valen ideas preconcebidas con Candela Peña. La actriz barcelonesa despeja los clichés. Tiene esa gran vis cómica que ha mostrado en algunas de sus comedias y es una mujer que avasalla con el entusiasmo de creer en su trabajo y en sus proyecto. Valga el ejemplo de haber escrito una serie de ocho capítulos mientras aguardaba en el confinamiento en El Hierro para hacer la segunda temporada de la serie de ese nombre insular que llega mañana a Movistar+. El crimen de la primera tanda aún tiene asuntos secundarios por resolver entre las tramas de intriga que surgen en esta prolongación de Hierro.

–La jueza Montes le ha dado mucho más de lo que se verá en pantalla.

–Nunca había hecho televisión y tuve la suerte de que ser la primera mujer que protagonizaba una serie para Movistar +. Al principio alucinas con la propuesta y después compruebas que lo escrito por los hermanos Coira es una maravilla. Yo insisto mucho en que Hierro es la serie más vista en la historia de la plataforma por encima de Juego de Tronos.

–¿Nunca le había pasado eso de aguardar a ver si tenía continuidad una serie?

–Hasta ahora, no. Cuando vi que íbamos a hacer una segunda temporada fue una alegría y un aprendizaje. El guion de un largometraje lo tienes al completo para hacerte una idea de la evolución de los personajes. En una serie ante una temporada en el aire no sabes qué va pasar, así que era algo inédito para mí. En esta continuación había ganas de fidelizar la historia. No terminé de leer la segunda temporada hasta llegar a El Hierro. Para el tipo de actriz que soy ha sido algo complicado

–¿Esta jueza es muy distante a usted?

–Lo de la profesión es aparte, pero me importaba el tipo de persona que es. Es una mujer que está fuera del sistema, al margen de cánones. Está desterrada por eso en esa isla donde es difícil tratar a su hijo. He recibido muchos mensajes de madres que se han identificado con el personaje. Y con todo el contorno judicial. La jueza está para repartir intriga, es observadora de lo que sucede. Pero crece en importancia la atención a su hijo, que le hace plantearse cosas sobre la isla. Con un caso de custodia sobre dos niñas que le marcará el futuro.

–¿Cómo ha ido madurando un proyecto como el de Hierro?

–En la primera temporada hicimos grupo y ahora para la segunda temporada teníamos ya mucho perfilado en torno a los personajes. Lo costoso ahora ha sido el confinamiento de tener que vivirlo en El Hierro. Pensábamos que iban a ser menos días. Teníamos la suerte de contar con Aina Clotet cuyo padre, el doctor Bonaventura Clotet, nos asesoraba. Nos recomendó que nos quedáramos, porque yo tenía que pasar por dos aviones, tres aeropuertos y no tenía casa en Madrid para guardar una cuarentena.

–¿Cómo aprovechó el tiempo?

–Me quedé para preparar mejor Hierro y también aproveché para escribir los ocho capítulos de mi serie, Puerto y Camino. La estamos moviendo en plataformas y la va a producir Isabel Coixet, una de las grandes cineastas por su diversidad, sus documentales, lo estimulante que es para otras mujeres. Que haya dicho que me acompañe a este viaje me hace sentir muy respaldada.

–¿Cómo es su proyecto?

–He escrito los ocho capítulos y a ver quién se enamora tanto del proyecto como nosotros. He escrito la serie pensando en Pilar Castro y para mí. Habrá otros actores como Sergi López y ojalá los espectadores encuentren la fascinación con la que hemos trabajado en este guion. Es muy peculiar. Yo soy Puerto y Camino, Pilar Castro. Soy el puerto para salir y Pilar el camino que hay que recorrer.