¿Por qué Carlitos, Carlos Alcántara, dejó 'Cuéntame'? Ricardo Gómez lo justifica

El actor Ricardo Gómez aparecía este miércoles en La 2, en el programa La matemática del espejo, las entrevistas con Carlos del Amor. El joven intérprete es conocido por todos los españoles porque desde 2001, cuando tenía sólo 7 años, debutó en TVE como Carlitos Alcántara en Cuéntame cómo pasó. Fue creciendo ante los ojos de los espectadores, al igual que los otros niños de la serie, Santiago Crespo, Manuel Dios y Elena Rivera. Gómez permaneció en la serie de La 1 del barrio de San Genaro hasta el año 2018. Fueron 17 años ininterrumpidos en antena, no hay otro joven actor en el mundo que tuviera tal presencia en una misma ficción.

Carlos-Ricardo ha hablado de los recuerdos de todos esos años junto a Imanol Arias, Ana Duato y María Galiana, padres y abuela en la ficción. "Se ha entendido que Cuéntame es una parte de mi vida, pero no mi todo”, ha justificado el actor sobre su marcha en 2018 de la serie para afrontar otros proyectos. Estaba muy agradecido a todo lo que ha sido una ficción que le ha permitido ser quien es, pero necesitaba a su vez estar en otros desafíos.

¿Estará Ricardo Gómez en los episodios finales de Cuéntame que se han estado grabando y que se emitirán en la temporada próxima? Sí. Carlos dejaba la historia de ficción marchándose en Nueva York con Karina (Elena Rivera). En 2021 reaparecía el personaje, en el presente durante la pandemia, en la piel del que ha sido narrador a lo largo de estas temporada, Carlos Hipólito. Entre ambos darían vida a Carlos en esa recta final de la ficción con una minitemporada donde se cerrarán las tramas con el paso raudo de los años.

"Mi trabajo pasa por intentar escoger muy bien mis pasos post Cuéntame para que la gente sea capaz de verme en otros papeles y en otros registros", ha explicado Gómez a Carlos del Amor en La matemática del espejo. Ese impulso para dirigir su carrera es lo que ha venido guiándole en estos años tras dejar la serie. Su marcha para él era necesaria, le hacía falta verse en otros papeles y que el público le viera en otros roles: "Hubo gente que me creyó. Si no me llegan a creer podría haber acabado como esclavo de Carlitos". En el teatro, como en el proyecto con Juan Echanove, es donde sobre todo se ha centrado Ricardo Gómez, que protagonizó una reciente serie para Atresplayer Premium, La Ruta, junto a Álex Monner, ambientada entre los años 80 y 90 con la ruta del Bakalao de las discotecas levantinas.

Y sobre su infancia, tantos años en un plató, cree que maduró de forma adecuada, como sus compañeros de reparto, protegidos y entendidos por el equipo. Tuvieron una infancia feliz alternada con el trabajo y se refleja en las carreras que han proseguido cada uno de ellos tras la serie. Manuel Dios, por ejemplo, sigue ligado a Cuéntame como guionista y participará en otras producciones de Ganga.