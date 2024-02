¿En qué año Carlos Franganillo alcanzará en audiencia a Vicente Vallés?

En un mes no se puede hablar del efecto que haya podido tener los dos nuevos rostros en las noticias de la noche y las respectivas influencias tanto de la renovada Telecinco, con Carlos Frangaillo, como de La 1, con Marta Carazo a l frente del Telediario 2. De hecho es hasta torticero buscar interpretaciones de décimas, excepciones y franjas. No, no se ha producido un evidente trasvase de espectadores y ambas propuestas están muy atrás (y van a seguir estando muy atrás, aunque le pese al actual Gobierno) de la audiencia que reúnen Vicente Vallés y Esther Vaquero en Antena 3.

La tendencia a medio plazo no va a cambiar y Vallés, que editorializa con agudeza las noticias principales, casi duplica a ambos perseguidores en número de fieles a diario, por encima de vaivenes de eventos deportivos y el consumo de la actualidad misma. Ronda los 2 millones de espectadores (una cifra similar a las tres de la tarde) en torno al 18%.

De hecho con Franganillo la cuota de Telecinco a la hora informativa ha bajado a un 9,8% cuota tanto de enero como de lo que llevamos de febrero, mientras TVE, entre La 1 y el 24 Horas, está en el 10,4% (11% en enero por el arrastre navideño). Respecto al inicio de la temporada alta, en octubre, los Informativos Telecinco, con Pedro Piqueras entonces, registraban 10,1% y el Telediario 2, 11,2%. Antena 3 Noticias 2 se situó en 18,2%, que es prácticamente la cifra que ostenta con regularidad. Además de los seguidores que reúne por fidelidad, Vallés cuenta desde mayo de 2020 con la plataforma de audiencia que le deja Pasapalabra, la misma de la que gozó Piqueras durante años, y es la que garantiza en estos momentos ese primer puesto sobrado.

Podemos jugar con la lupa y retorcer las cifras pero en estos momentos no hay quien tosa a la pesadilla mediática de Pedro Sánchez. Pueden tardar años, siglos o milenios, para que se estreche el número de parroquianos entre Antena 3 Noticias y los informativos de La 1 y de Telecinco. A medio plazo no hay visos de que se altere la tendencia, por mucho que se enfade y retuerza el círculo mediático de Pedro Sánchez contra Vicente Vallés