Carlos Martínez: "El derbi sevillano es un partido que me pone mucho"

Carlos Martínez (Madrid, 1964) es la voz más representativa del fútbol español. En sus 30 años de carrera profesional ha narrado muchos derbis sevillanos. El periodista de Movistar+ asegura que el partido de este domingo promete fuertes emociones.

–Es el narrador en activo que en más Betis-Sevilla ha estado presente. ¿Qué tiene de especial este derbi?–Llevo muchos, pero me faltarían siete vidas para acercarme al maestro Araujo. En cualquier caso, es el derbi más especial de toda la Liga. El único que tiene una rivalidad parecida, pero que hace mucho tiempo que no se ve en Primera División, es el Sporting-Oviedo. En la máxima categoría del fútbol español este partido es el derbi con más color, más pasión y más emoción de largo.

–¿Qué supone para Carlos Martínez narrar un partido tan especial como el derbi sevillano?–Es tan especial que esta semana voy a hacer doblete para cubrirlo. No quiero perdérmelo. El sábado hago el Celta de Vigo-Barcelona y en cuanto acabé me voy para Sevilla. Es de esos partidos que te da mucho y te pone. Yo salgo de estos partidos más feliz por haberlos hecho que viéndolo desde mi casa. Este es especial porque los dos equipos están haciendo una temporada sensacional, en la parte alta de la tabla y haciendo buen fútbol.

–Este año, a diferencia de otras temporadas, los dos equipos llegan al partido situados en la zona alta de la clasificación. ¿Es difícil pronosticar un resultado?–Incluso en las épocas en las que uno estaba muy descolgado en la clasificación y el otro no era difícil hacer pronósticos. Ahora eso se acentúa, porque la poca diferencia que hay en la clasificación se remonta exclusivamente a lo acontecido en la última jornada con la victoria del Sevilla ante Osasuna y la derrota del Betis con el Atlético de Madrid. Estamos ante el derbi más igualado en mucho tiempo. Además, con dos propuestas futbolísticas totalmente distintas.

–Tiene algún recuerdo especial o alguna anécdota del derbi sevillano?–Tengo varias. Por ejemplo, fue uno de los pocos partidos que se perdió Michael Robinson porque coincidió uno de ellos con el nacimiento de su hija. Y desde luego en la memoria reciente, una de las imágenes que todos querríamos olvidar son las de la agresión al guardia de seguridad en el año 2002. Esas imágenes dieron la vuelta al mundo y fue un gran impacto para todos. El derbi puede tener todo el calor y la pasión del mundo, pero no se pueden sobrepasar esos límites que repercuten de manera muy negativa a la imagen de un partido que simplemente tiene que ser una fiesta del deporte sevillano y español.

–A usted siempre se le ha ligado profesionalmente con Michael Robinson. ¿Cómo está llevando su triste pérdida?–Como querría él. “Esto es lo que hay” era su lema en la vida. Se nos marchó mucho antes de lo que tocaba, pero lo que ha dejado es mucha felicidad a su paso. Era un tipo enormemente vital, nos ha dado muchas cosas y nos las sigue dando. Vengo justo de Anfield con motivo del partido del Atlético de Madrid en Liverpool, que curiosamente fue el último que hice con Michael como pareja.

–¿Realiza alguna preparación previa a los encuentros que narra? ¿Tiene alguna liturgia?–Cada uno tiene sus pequeñas manías. Tengo la costumbre de escribir las alineaciones a bolígrafo en un papel. Luego, en realidad, no lo suelo utilizar pero es una manía que tengo de hace muchos años. Es como el último toque antes de que empiece a rodar la pelota. En cuanto a la preparación, intento estar muy al tanto de toda la información previa que exista de los equipos. Revisar las estadísticas, que cada día son más complejas, pero nos ayudan a ver las tendencias que pueden tomar los partidos, ver las principales claves del juego de ambos equipos, los enfrentamientos individuales, el juego aéreo. Pero luego está la magia del directo y la imprevisibilidad del fútbol. Por ejemplo, nadie sabe que va a pasar este domingo cuando Fekir tenga el balón o con cualquiera de los grandes jugadores que tiene el Sevilla.

–A lo largo de su carrera, además de narrar encuentros, ha trabajado en labores directivas. ¿Qué planes tiene la televisión con respecto al fútbol?–Espero y deseo que la casa siga ligada al fútbol como lo hemos hecho en los últimos 30 años de manera ininterrumpida. Las negociaciones son complejas, siempre lo han sido y suele haber dificultades. Estamos hablando de contratos muy importantes tanto para el fútbol como para nuestra casa. Todos estamos deseando llegar a un acuerdo que sea provechoso para ambas partes.

–El fútbol sigue siendo rentable y entretenido para la televisión…–Lo de la rentabilidad se me escapa.Sí, sigue siendo entretenido, es el mayor espectáculo de masas que hay en la Tierra. No hay nada que concite tantas emociones como el fútbol. Prácticamente no hay país en el mundo en el que no tenga éxito como deporte y espectáculo de masas. Las asistencias a los partidos se pueden comparar con cualquier evento de gran magnitud y siempre gana el fútbol. No creo que haya muchos espectáculos en Sevilla que pueda atraer la atención que genera este Betis-Sevilla o el Sevilla-Betis de la segunda vuelta.