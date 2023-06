Cuando Carmen Sevilla deslumbró en la CBS en 'The Ed Sullivan Show'

La fallecida Carmen Sevilla protagonizó en 1965 en la cadena CBS, en pleno Broadway una de las actuaciones más recordadas en el Show de Ed Sullivan. La artista bailó cantó en directo Estando contigo e incluso se lanzó a hablar en inglés para agradecer la oportunidad que le habían dado. Era el mismo show que catapultó a The Beatles.

The Ed Sullivan Show fue un programa de variedades de televisión que se emitió en CBS entre 1948 y 1971. Durante 23 años se transmitió todos los domingos por la noche y acogió a los mayores talentos del mundo. The Ed Sullivan Show es bien conocido por llevar la música rock n' roll al frente de la cultura estadounidense a través de actos como Elvis Presley, The Beatles y The Rolling Stones.

Los artistas de cada semana iban desde comediantes como Joan Rivers y Rodney Dangerfield, hasta estrellas de Broadway Julie Andrews y Richard Burton, y cantantes pop como Bobby Darin y Petula Clark. También presentaba con frecuencia a estrellas de Motown como The Supremes, The Temptations, Stevie Wonder y The Jackson 5. The Ed Sullivan Show fue uno de los pocos lugares en la televisión estadounidense donde se exhibió una variedad tan amplia de cultura popular y su legado sigue vivo.