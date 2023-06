Carmen Sevilla y sus anécdotas más divertidas en televisión

Carmen Sevilla fue una de las artistas más queridas por el público de su generación, pero también encandiló a gente más joven como presentadora de televisión, una época en la que no faltaron anécdotas con un tinte surrealista, que siempre arreglaba con naturalidad y riéndose de sí misma.

Para el recuerdo quedan especialmente sus intervenciones en los noventa, cuando vivió una nueva etapa de popularidad, pasados los 60 años, con el Telecupón, un programa concurso de Telecinco que incluía el sorteo del cupón de la ONCE y que presentaba junto a Agustín Bravo.

Estas son algunas de las divertidas frases y anécdotas de "la novia de España":

- En 1992 la artista apareció en directo en zapatillas de estar por casa en el Telecupón, eso sí doradas. No quedó claro si fue por las prisas o porque le dolían los pies, pero ella no paró de reírse cuando le enfocaron las zapatillas, al igual que todo el mundo que estaba en el plató y, por supuesto, sus seguidores desde casa.

- También en el Telecupón, estando a régimen de adelgazamiento, le pusieron un pepino con sal dentro de un juego de batería del que hacía publicidad. Carmen, tras decir al público "con su permiso", se lo comió en directo: "tengo mucha hambre, está riquísimo".

- Y en ese programa hizo muy popular una frase que no dejaba de repetir a los espectadores: "acordaos de comprar el cuponsito".

Afirmaba que se arreglaba mucho antes de salir: "Me pongo mis fajitas y mis cosas bien puestas". Y tampoco dudaba en desvelar que se ponía esparadrapos en el cuello para estirarse la piel de la cara.

- Con las llamadas durante los programas en directo tuvo más de un despiste. Como cuando un señor al teléfono le dijo que era un "admirador" suyo y ella le entendió que era un "pescador". A otro señor que le comentó que era ciego, ella respondió: "qué bonito, qué alegría".

- A raíz de su matrimonio con Vicente Patuel, su segundo marido, se retiró a una finca ganadera y se hizo experta en "ovejitas". Tanto que en varios programas de televisión apareció con ovejas en el regazo. En Canal Sur reconocía mientras sujetaba fuertemente a uno de esos animales: "las ovejas se me dan tela marinera".

- Hasta llegó a lanzar una colonia que se llamaba "Mis ovejitas".

- Memorables fueron también sus Campanadas de 1994 junto a José María Íñigo para Telecinco. Carmen Sevilla, además de decir una frasecilla de buenos deseos tras cada campanada, lo que hacía muy difícil que los espectadores se centrasen en tragar las uvas, terminó diciendo Feliz 1964 en lugar de 1994.

- En 1995, durante el programa Llévatelo calentito de Los Morancos, sentaron a Carmen Sevilla junto a un chimpancé que no paraba de tocarla. Cuando ella no podía más exclamó de forma espontánea: "Me cago en la madre que me trajo al mundo".

- Como presentadora de Cine de Barrio junto a Juan Carlos Cerezo también tuvo sus despistes. Invitó un día a Lolita y para destacar a la saga de los Flores se confundió y en lugar de decir "genes" habló de "los gérmenes" de esa familia de artistas.

- "Soy mayor, pero no tanto como para ser del Parque Jurídico" es otra de las frases para el recuerdo de una mujer que llegó a enamorar a Cantinflas -le regaló un anillo con un enorme brillante- o a Charlton Heston, con el que coincidió en la película "Marco Antonio y Cleopatra".