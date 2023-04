Christian Gálvez y su nueva oportunidad para que juguemos con las palabras

Tras tantos años vinculado a Pasapalabra, una sentencia judicial obligó a sustituir este concurso en Telecinco. Uno de los actuales formatos de las tardes de esta cadena es 25 Palabras, a las siete. Christian Gálvez produce y presenta este concurso tras intentarlo anteriormente con Alta Tensión. Este madrileño de ascendencia linense es sinónimo de desenfado, compañía y juego entre amigos.

–¿Irá a La Línea en estos días de Semana Santa?

–Fui nombrado hijo adoptivo, un honor para mí. Intento ir a la localidad de la familia de mi madre (su apellido es Montero) y también estuve en Irlanda siguiendo el rastro. Soy muy currante, como mi madre. Los tópicos sirven para reírnos, no puede ser una razón para insultar. Está claro que los andaluces siempre han sido muy trabajadores, allá donde hayan estado.

–Y ese espíritu de remontada que tiene, ¿procede también del Sur?

–Por supuesto. Mi productora se llama Fénix Media y es por renacer, por remontar. Como sucede en los concursos, unas veces se gana y en otras se aprende. Perder es aprender.

–Entre los vaivenes de estos años los concursos son su especialidad. El público le vincula con un buen rato jugando en casa.

–Sin una oportunidad nadie puede demostrar nada y he tenido oportunidades para dar lo mejor de mí. Por pasión que no sea. Los concursos son un tipo de formatos que me encantan, con el contacto directo con la gente.

–25 Palabras es un juego de mesa con cámaras...

–Es compañía, reunión de amigos. Es una partida de juego de mesa, en familia, retransmitido. Se puede jugar en casa, competir. La gente va a los concursos a cumplir ilusiones, lo he comprobado en estos años. Van a demostrar lo que se saben y sobre todo a vivir una experiencia.

–Ilusiones en forma de premio que hay que compartir con Hacienda.

–Tras las bromas de rigor, tiene que ser un orgullo pagar impuestos a través de lo conseguido en un concurso. Si es mucho, mejor.

–¿Y qué ilusión ha visto en los ojos de algún concursante en estos años?

–Se nota cuando hay una ilusión especiaL Te voy a poner de ejemplo Paco de Benito, en Alta Tensión: quería traer a los padres de su mujer a España. Hay cosas que me cuentan por detrás, historias personales que te emocionan. Yo soy pícaro y después utilizo esos detalles.

–Entre Pasapalabra y 25 Palabras usted puede ser considerado el español que conoce a mayor número de famosos, por tantos invitados.

–Conocidos muchos, pero amigos-amigos sólo unos pocos. Al final en la vida te quedan más o menos un número de amigos. Pero sí que tras los programas queda una buena relación para otros días. Conocer a tanta gente ayuda en ocasiones, sí. Yyo he ayudado en muchas otras ocasiones. Todo suma.

–¿Qué cree que suma y aporta un concurso como 25 Palabras?

–El trabajo en equipo. En este programa nadie puede lograr nada solo. Es cuestión de confianza, de compenentración, de compañerismo.

–¿Diría que no es suficiente con tener cultural general?

–La cultura general te permite acotar pistas para adivinar un término. Si decimos la palabra “Madrid” puede ser también “Museo del Prado, “Santiago Bernabéu”... A partir de una palabra debes saber cuál contestar.

–Es por tanto cuestión de...

–De cultura general, de vocabulario, pero también 25 Palabras es agilidad mental, precisión, intuición. Es sinónimo de compañerismo. El tono, la complicidad entre compañeros es muy importante también.

–¿Esa complicidad que ha de reinar también dentro de un programa?

–Yo conozco muy pocas profesiones en las que tú solo solventas lo que sea. En la televisión, en los actores, en los deportistas es muy importante la compenetración con el equipo. En el espectáculo, en el entretenimiento dependemos de la generosidad de los demás. Hasta un humorista que va solitario en el escenario necesita coordinarse con los técnicos. Un deportista que compita en solitario necesita la complicidad con el entrenador... Todos dependemos de los demás.

–También en la familia.

–En la familia, en el amor y en el trabajo. Y en el juego. Los concursos son reflejo de los que somos. La televisión es un reflejo de lo que necesitamos, de lo que pedimos para evadirnos, para informarnos, para formarnos una opinión.

–¿De ahí la importancia y el éxito de crear un hábito diario?

–Está muy bien la televisión bajo demanda y está bien ver las cosas cuando tú quieres. Pero hay cosas que buscas en su momento, para ver en directo o a su hora. El informativo, el programa de actualidad, el reality o el concurso. Son cosas que están pasando y que quieres ver porque te gustan y también porque vas a hablar de ellas en las redes, en el bar o en el trabajo. Los programas si no los ves en ese momento, al día siguiente no vas a poder hablar de ellos con un café en el mano. Lo que pasa ahora si lo ves mañana, en realidad te lo has perdido. ¿Te vas a perder esa charla? Eso mola

–Los programas, aunque sean grabados tienen el nervio de emitirse a una hora concreto.

–Lo que pasa, pasa, decimos en Telecinco. En 25 Palabras por eso lo grabamos casi de un tirón. Lo que aparece no tiene apenas cortes y eso se nota. De hecho se sueltan cada barbaridad... pero es lo que pasa y a la gente le gusta.

–El piloto rojo le da la vida

–Yo he ido en condiciones lamentables a grabar y aun estando muy enfermo he grabado. Con el piloto rojo te vienes arriba, por eso nunca he tenido sustitutos.