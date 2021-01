El Congeso recibirá a Paco Lobatón para la renovación en RTVE

El Congreso empezará a examinar la semana entrante a los candidatos del concurso público para elegir al nuevo consejo de administración de RTVE. Entre los primeros comparecientes figuran el periodista jerezano Paco Lobatón, primer director de Informativos de Canal Sur tras una etapa en los Telediarios de TVE; y otros dos veteranos de la cadena pública, Ramón Colom, que fue director de contenidos de la casa; y Miguel Ángel Sacaluga, reciente consejero a propuesta del PSOE y director de un espacio destacado de la oferta de actualidad de TVE, En portada. La productora Isabel Raventós será otro de los primeros nombres que serán examinados.

La administradora única Rosa María Mateo ha insistido en sus últimas comparecencias que no dejará su cargo interino hasta que no se produzca un relevo. La cuestionada labor de Mateo, nombrada ya hace dos años y medio cuando su mandato estaba limitado para sólo unos meses, obliga a tomar una medida consensuada urgente, aunque no parecen existir aproximaciones entre Gobierno y oposición por este asunto.

La consulta a todos los aspirantes y no sólo a los 19 seleccionados es por motivos de paridad del futuro consejo

Desde el miércoles 13 se irán sucediendo en el Congreso los más de noventa aspirantes que en 2018 se presentaron al concurso público convocado. El deseo del presidente Pedro Sánchez es que antes del verano esté ya elegido este nuevo consejo de administración.

Después de caducar en 2018 el mandato del último Consejo presidido por el onubense José Antonio Sánchez, el Gobierno socialista nombró a Mateo como administradora provisional y la renovación se dejó en manos de un concurso público, fórmula que se creyó la más conveniente para la renovación de los puestos de control de la corporación pública.

Un comité de expertos, presidido por otro veterano de la cadena, Diego Carcedo, y que fue seleccionado por los grupos parlamentarios se encargó de escoger a los 20 nombres más idóneos conforme a una baremación de puntos con el que se valoraba tanto el currículum como un proyecto para el funcionamiento futuro de RTVE que debían entregar. Una vez que el comité de expertos hizo pública la lista con los 20 preseleccionados, el proceso se bloqueó, las Cortes se disolvieron por las primeras elecciones celebradas en 2019 y se presentaron recursos contra la preselección. La mejor puntuada, la periodista Alicia G. Montano, ex directora de Informe Semanal, falleció a principios de 2020.

Tras un informe de los letrados del actual Senado, el proceso del concurso se desbloqueó en noviembre resolviendo las reclamaciones pendientes y pasando la pelota al Congreso para empezar ya con la cobertura de las seis vacantes que le corresponden.

La aspirante más puntuada por el comité de expertos era Alicia Gómez Montano, periodista que falleció a principios de 2020

Junto a Lobatón hay otro andaluz destacado en la relación, el periodista cordobés Rafael Camacho, que fue director de Canal Sur en la primera década de este siglo, momento de mejor audiencia de la cadena pública andaluza.

Los aspirantes serán examinados en esta semana ante la Comisión Consultiva de Nombramientos. El Congreso optó por dar derecho a la comparecencia a todos los aspirantes que cumplieron los requisitos exigidos en el concurso público, que son casi un centenar, y no sólo a los que obtuvieron la mejor nota en la selección del Comité de Expertos. Eso se debe a que con los 19 seleccionados no podría cumplirse con el requisito legal de paridad por lo que la relación debe incluir a más mujeres. La primera en intervenir será Isabel Raventós Armengol, unida a la fundación de la Academia de Televisión.