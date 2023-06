Conoce a la actriz que ha puesto fecha de caducidad a su participación en ‘La que se avecina’

La actriz Carlota Boza ha visto como su proceso de madurez y crecimiento ha estado estrechamente ligado a la serie La que se avecina. Carlota se incorporó a la popular comedia vecinal con tan solo 6 años, dando vida a Carlota Rivas, la primogénita de los cuquis, Amador Rivas (Pablo Chiapella) y Maite Figueroa (Eva Isanta). Ahora, a sus 22 años, y tras 16 años en el equipo ha confesado que le queda muy poco en la serie de los hermanos Caballero.

La que se avecina se encuentra inmersa en el rodaje de la temporada 14 y tiene garantizada una 15. La temporada 14 se está grabando en la nueva localización de Contubernio, 49, mientras que la temporada 15 se rodará en 2024. Al tratarse de una serie de larga duración que lleva muchos años en antena, son muchas las caras que entran y salen por diversos motivos. Sin ir más lejos, el fallecimiento de Laura Gómez-Lacueva trastocó los planes de los creadores de la serie.

Una de las próximas actrices que podría abandonar el reparto es Carlota Boza. La joven intérprete, que lleva en la serie desde el episodio piloto, planea su salida de La que se avecina. En una entrevista concedida a Telecinco, Carlota ha respondido así sobre su continuidad en la ficción. “No, a mí me queda un telediario”.

De este modo, la actriz se uniría a otros rostros conocidos del elenco que no han continuado en la serie, lo que evidencia un desgaste de muchos años, así como la imposibilidad de compatibilizarlo con otros proyectos profesionales. Vanesa Romero no estuvo presente en la temporada 13 y tampoco se le espera para las próximas entregas de la serie. “No volveré a La que se avecina porque estoy embarcada en otros proyectos y no podría compaginarlos con las largas sesiones de trabajo de la serie”, aclaraba. Por otro lado, Cristina Medina, tras superar una enfermedad, tampoco se plantea regresar a la comedia vecinal. “Ahora mismo no te puedo decir lo que va a pasar dentro de un año, pero me da la sensación de que no voy a volver. Puedo hacer algún capítulo, pero volver allí todos los días un chorro de horas… Ahora mismo no me apetece”, reconocía.