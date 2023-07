'Crimen en el paraíso', esa serie que regresa a España y que gusta a todo el mundo

Este domingo 9 de julio a las 22:00 horas el canal COSMO estrena en España la duodécima temporada de Crimen en el paraíso, un clásico del verano que tras más de una década en antena regresa con nuevos misterios, ¡y renovada por dos entregas más! Con este anuncio la serie superará la barrera de los 100 capítulos alcanzando, como mínimo, las 14 temporadas.



Crimen en el paraíso narra el día a día de un equipo de detectives en la soleada isla de Saint Marie, un espectacular enclave caribeño que en los últimos 10 años ha sido testigo de un centenar de crímenes. A pesar de su longevidad, o precisamente por ella, esta producción de la BBC sigue rompiendo los audímetros con su exitosa combinación de light crime, paradisiacas playas y algún enredo entre sus protagonistas. Por mencionar los datos más recientes: el último especial de Navidad de la serie congregó a 7,8 millones de espectadores en la televisión pública británica; y la undécima temporada logró una audiencia media de 7,3 millones de espectadores en la BBC, superando el 30% de share.



En los nuevos episodios el inspector Neville Parker (Ralf Little) se enfrenta a sorprendentes crímenes y, contra todo pronóstico, tendrá que defender su propia inocencia en un complicado caso. La muerte de un famoso astrónomo, un estremecedor asesinato en una boda o un envenenamiento en una comuna preparacionista serán algunos de los asesinatos que la policía de Saint Marie y Neville investigarán. Con todo, el mayor desafío para nuestro protagonista será un romance que comenzó a gestarse en Navidad.



Como los espectadores de Crimen en el paraíso recordarán, Sophie (Chelsea Edge) conoce a Neville en el aeropuerto después de que éste se choque accidentalmente con ella e intercambie sin querer sus maletas. A partir de este encuentro casual ambos empiezan a conocerse y el interés parece ser mutuo. Sophie tendrá un papel muy importante en la vida de Neville y las consecuencias de su relación no podrían ser más inesperadas.



En esta temporada también vuelven la detective Naomi Thomas (Shantol Jackson), mano derecha de Neville en la comisaría de Saint Marie; el veterano comisario Selwyn Patterson (Don Warrington), que afrontará el descubrimiento de su hija secreta; el joven agente Marlon Pryce (Tahj Miles); la alcaldesa Catherine Bordey (Élizabeth Bourgine); y Darlene Curtis (Ginny Holder), que se incorpora como la nueva policía en prácticas de Saint Marie.



Crimen en el paraíso es una serie aclamada por la crítica por su habilidad para combinar en cada episodio un misterioso caso del que Agatha Christie podría sentirse orgullosa con un tono ligero, cómico e incluso íntimo gracias a sus carismáticos personajes. Además, lo hace en un entorno idílico como la isla de Guadalupe, en las paradisiacas Antillas Francesas. La fórmula no muestra signos de fatiga, sino que ha mejorado con los años: en 2022 Crimen en el paraíso fue nominada por primera vez en los premios británicos TV Choice Awards en la categoría de mejor serie de drama.



Crimen en el paraíso es un éxito global que se emite en 240 territorios de todo el mundo. Renovada por dos temporadas más, la 13 y la 14, esta producción de Red Planet Pictures ya está grabando los nuevos capítulos. A punto de alcanzar los 100 episodios, esta serie ya es historia de la televisión en Reino Unido y en el resto del mundo.