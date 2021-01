Cruz y Raya se tiran los trastos a la cabeza

El humorista Juan Muñoz, que durante más de 20 años formó dúo con José Mota como Cruz y Raya, ha concedido una dura entrevista en la revista Semana en la que critica a su antiguo compañero por no haber nunca explicado el motivo de su ruptura en 2007.

Muñoz ha sufrido la reciente pérdida de su madre y no entiende cómo Mota no se haya interesado de su madre, lo que le ha movido a destapar sus opiniones, porque “han sido muchos desprecios, muchas cosas que me hicieron daño”.

“Nunca fue mi amigo, es muy duro reconocerlo”, admite: “José es muy prepotente. Yo he sido siempre el mismo, pero a él le cambió el dinero y la fama. No tiene ni la mitad de dignidad que yo. Hay personas que somos vocacionales y otros que van a por el dinero”.

Muñoz asevera que está libre de adicciones desde hace cinco años y que incluso dejó el tabaco hace tres.