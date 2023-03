Cuenta atrás para la 14 temporada de ‘La que se avecina’

La temporada 14 de La que se avecina se pondrá en marcha dentro de poco. El próximo mes de abril comenzará el rodaje de los nuevos capítulos de la comedia más vista de la televisión. La mítica serie de los hermanos Caballero, con casi 16 años en pantalla, continúa cosechando éxitos en la televisión y las plataformas de streaming. La temporada 13 está disponible completa bajo demanda en Amazon Prime Vídeo, su casa en los últimos años. Cabe recordar que aún no se ha estrenado la mencionada tanda de capítulos en Telecinco, donde solo se ha emitido el primero de ellos como medida desesperada para relanzar sus audiencias.

A los seguidores de la querida ficción vecinal se les ha hecho corta la temporada 13, por lo que la expectación vuelve a ser muy alta de cara a las nuevas entregas de La que se avecina, que volverán a estar disponibles en Amazon Prime Video. La plataforma de streaming dispone de la exclusividad durante 6 meses. Pasada esa fecha los episodios pueden ser emitidos por Mediaset España de manera lineal. La productora Contubernio arranca en el mes de abril la grabación de ocho nuevos episodios, exactamente la misma cifra que la anterior temporada.

La temporada 14 de La que se avecina mantendrá una tendencia continuista. No se esperan grandes cambios y tampoco hace falta tocar mucho algo que funciona. Seguirán las aventuras de los vecinos de Contubernio, 49, un edificio céntrico donde conviven personas de diferentes ámbitos sociales. No habrá una ida y venida de personajes notoria y la estabilidad se impondrá en el reparto. Los creadores de la serie son conscientes que tras el traslado de edificio no se puede estar cambiando constantemente de personajes.

Así, Jordi Sánchez, Pablo Chiapella, Fernando Tejero, Nathalie Seseña, Eva Isanta, Loles León, Nacho Guerreros, Carlos Areces, Miren Ibarguren, Petra Martínez y compañía seguirán provocando las risas del público con sus icónicos personajes. También se espera el regreso de Paz Padilla, la encargada de dar vida a la Chusa que no estuvo presente en la temporada 13 por los problemas legales que mantenía con Mediaset.