Cumberbatch llega de la mano de Sky con 'Patrick Melrose'

La plataforma de pago Sky, líder en el servicio bajo demanda en Europa, estrena hoy para sus clientes españoles su última producción original protagonizada por Benedict Cumberbatch (Sherlock), Patrick Melrose.

“Narcisista, esquizoide y alcohólico suicida”, así se define el propio personaje, víctima de una historia tan desgarradora como hilarante, adaptada de las homónimas novelas semiautobiográficas del autor Edward St. Aubyn. La miniserie de cinco episodios está disponible al completo desde hoy.

La ficción protagonizada por Cumberbatch comienza en 1982, con Patrick Melrose a punto de volar a Nueva York para recoger el cadáver de su padre. A partir de ese momento da comienzo un viaje que hace parada en la Francia de los años 60, el Nueva York de los 80 y Reino Unido a principios de este siglo.En ese recorrido de cinco entregas la serie presenta a un personaje traumatizado, con una infancia marcada por un padre inflexible y una madre negligente y alcohólica. Esos acontecimientos darán lugar a un Patrick Melrose adulto adicto a la droga y al alcohol, sustancias que utiliza para apartarse de la clase alta británica a la que tiene tanto apego como desprecio.

Junto a Cumberbatch, encabezan el reparto la actriz Jennifer Jason Leigh, conocida por su trabajo en Los Odiosos Ocho, de Quentin Tarantino, o en la 3ª temporada de Twin Peaks. También participan en la producción Hugo Weaving (Matrix, El Señor de los Anillos), Anna Madeley (The Crown), Blythe Danner (Los Padres de Él), Prasanna Puwanarajah (Doctor Foster) o Indira Varma (Juego de Tronos).

Esta nueva serie se suma a la lista de producciones originales de Sky, en la que ya se encuentran éxitos como Gomorra, que estrenará su cuarta temporada en primavera de 2019, Save Me, que también ha confirmado su segunda temporada para 2019, o The Last Panthers. Además, Sky estrenará El descubrimiento de las brujas el próximo 6 de noviembre y El Milagro próximamente.

Los contenidos de Sky

El servicio de Sky ofrece nuevos contenidos todos los días al contar con 16 de los canales de pago más vistos en España, entre ellos AXN, FOX, TNT, Calle 13, LaLiga 1l2l3 TV, MTV, y canales infantiles como Disney Junior o Nickelodeon. Además, los suscriptores pueden disfrutar bajo demanda de más de 3.600 horas de series y películas de éxito, e incluso ver en diferido y cuando lo deseen muchos de los episodios emitidos en sus canales de pago favoritos.El servicio de Sky les da el control a los clientes, no existe permanencia y se puede disfrutar de toda su oferta de contenidos en cualquier sitio. Se puede acceder al servicio a través de la app de Sky para móviles y tablets iOS y Android, en la web Sky.es, en televisores Samsung y LG SmartTV (modelos 2015 en adelante), consolas PlayStation (modelos 3 y 4), con el dispositivo de Google Chromecast y a través de la Sky TV Box (dispositivo propio de Sky que se conecta al televisor).