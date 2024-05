Dani Mateo, 'desaparecido' por accidente, ya tiene fecha para volver a 'Zapeando'

Dani Mateo regresa al plató de Zapeando. Los espectadores le estaban aguardando desde que 'desapareció' hace unos día. En los programas diarios todas las alertas se disparan cuando el presentador habitual se ausenta sin motivo aparente. En esa situación se vio involucrado el presentador y cómico barcelonés, que ha venido siendo relevado por Miki Ndal.

El propio Dani quiso aclarar lo sucedido y apareció en videollamada en su programa para explicar cuál era el motivo de ausencia.

"La gente quiere saber", replicaba Miki. "Estoy fastidiaete. Tuve un pequeño percance con el coche y entonces me saltó el airbag y me he hecho una pequeña fisura en el esternón. No me permite moverme, es algo que yo no hago habitualmente”, reconocía.

Mateo, pese a estar convaleciente, ironizó sobre uno de sus sustitutos, Miki Nadal. “Miki ha recuperado el vigor, está dándole un ritmo al programa. No me puedo reír, que me duele”, ha dicho.

Por su parte, Quique Peinado ha querido conocer más detalles del accidente. "¿Podemos añadir las rotondas a tu lista de enemigos?", le ha preguntado. “Fue más culpa mía que suya, la rotonda llevaba su derecha. No soy bueno tampoco conduciendo”, reconocía.

Y ya se sabe cuándo Dani Mateo regresa a Zapeando y a El intermedio, donde también colabora, pese a estar aún dolorido por la fisura.

Dani se pondrá al frente del espacio de sobremesa de La Sexta en este jueves 23 de mayo. Hoy le verán de nuevo los espectadores en su rol habitual de repartir buen humor y réplicas entre sus contertulios con el habitual catálogo de vídeos y apariciones en es espacio donde el sello de Dani es fundamental, aunque Miki Nadal ha sido un experimentado relevo que ha dado también su propio estilo al programa, donde desde hace años interviene como contertulio, sin el peso que supone la conducción.