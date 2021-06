Daniel Sánchez Arévalo prepara serie andaluza con Netflix

La plataforma Netflix ha anunciado el fichaje del cineasta Daniel Sánchez Arévalo, que regresa así a la televisión, donde fue guionista, y se pondrá al frente de su primera serie.

El director La gran familia española y AzulOscuroCasiNegro culmina la preproducción de la ficción que será su debut en dirección para el soporte televisivo y de la mano de Netflix.

“Empecé como guionista de Farmacia de guardia y luego he estado más de doce años escribiendo todo tipo de series”, recuerda el cineasta madrileño, de ahí que le hiciera “especial ilusión” el nuevo proyecto cuyo título no se ha desvelado. “Es una idea original mía”, No se ha revelado mucho más sobre unas amigas del instituto que cada año cumplen con una reunión en escapada viajera.

Sánchez Arévalo recuerda que su filmografía está marcada “por personajes masculinos” por lo que ahora su reto es hacer una “una inmersión en el universo femenino”. Las protagonistas son cinco mujeres. La serie constará de seis episodios, producida por Atípica Films y el rodaje se iniciará a finales de verano entre localizaciones andaluzas y madrileñas