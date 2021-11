'Dexter: New Blood', el 8 de noviembre en Movistar+

Más que como una nueva serie o una nueva temporada, la cadena estadounidense Showtime ha lanzado Dexter: New Blood como "una serie evento" que supone el regreso a televisión de Dexter Morgan, el particular asesino en serie creado por el novelista Jeff Lindsay y que en la pantalla tuvo el rostro de Michael C. Hall.

El actor vuelve a interpretar, en esta tanda de diez episodios que emite desde el 8 de noviembre Movistar+ (un capítulo cada semana), al personaje, que en la ficción desapareció engullido por un huracán y que ahora se oculta en un pueblecito, con otra identidad y otra vida.

De su retiro le sacará el personaje interpretado por Clancy Brown, que despertará al Oscuro Pasajero tras una década dormido. Junto a Hall, en Dexter: New Blood los seguidores de la serie se reencontrarán con Jennifer Carpenter, de nuevo en el papel de Debra, la hermana del protagonista.