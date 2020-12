Disney anuncia una ola de nuevos proyectos, con producciones de Star Wars, Marvel y Pixar

Disney aprovechó el denominado 'Investor Day', un evento de gran magnitud en el que la compañía de medios de comunicación y entretenimiento estadounidense más grande del mundo, para anunciar novedades relacionadas con sus universos de Star Wars, Marvel y Pixar.

Debido a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, el evento se celebró en streaming y los contenidos exclusivos que desvelaron podrán visualizarse a través de las plataformas digitales de Disney. Entre los anuncios más destacados se encuentran un total de nueve series de Lucasfilm, una súper producción que correrá a cargo de la directora de éxito Petty Jenkins y desarrollos en el mundo Marvel, que también ha desvelado los rostros que protagonizarán sus próximas películas.

Disney+ tiene ya casi 90 millones de suscriptores y esperan poder ampliar esa cantidad en los próximos meses debido a ese auge de las plataformas digitales y los avances tecnológicos que se han visto forzados con la nueva normalidad impuesta por la pandemia.

Grandes novedades en un mundo de fantasía

Bob Chapek, CEO de Disney, confirmó que, en los próximos meses, los amantes de la ciencia ficción podrán disfrutar de 10 series de Marvel y Star Wars, 15 de Pixar y Disney y otras 15 películas originales. Estas nuevas producciones llegarán casi a un total de 140 millones de personas entre las diferentes plataformas que trabajan de manera conjunta con la empresa fundada en 1923. Además, abarcarán más cuota con la explotación de mercados en Europa del Este, Corea del Sur, Hong Kong.

Star Wars tendrá en Europa Star y Star+, integrados completamente en Disney+. Desde el 23 de febrero, las personas podrán disfrutar de este servicio por 8,99 euros al mes. Entre los títulos más destacados se encuentran: Star Wars: Rangers of the New Republic, Star Wars: The Bad Batch, Star Wars: Lando o la película de Jenkins, Star Wars: Rogue Squadron.

En cuanto a Marvel, anunció su serie de animación Baymax para Disney+ y con estreno en 2022. Además, se llevará a cabo la producción de series de éxito como WandaVisión, The Falcon and the Winter Soldier que se estrenará el 21 de marzo, o Loki, en mayo. Aún así, el mundo Marvel tuvo sus sorpresas más destacadas en Spider-Man 3, que se relacionará con el Doctor Extraño, el estreno de Guardianes de la Galaxia volumen 3 o Blade, todo un éxito en taquilla pero del que poco se sabe aún.

Por último, Pixar llevará a cabo 6 nuevas producciones que girarán en torno al núcleo familiar. Frozen 2, Espías con disfraz, Onward, Soul, The One and Only Ivan y Raya and the last dragon, son los títulos que se podrán disfrutar durante el próximo año.

2021 parece estar lleno de estrenos y caras conocidas ya no solo en la gran pantalla, sino en los dispositivos móviles de los hogares de todo el mundo.