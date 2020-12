DocumentaMadrid, este año ya en su 17ª edición, se apunta también forzosamente a la modalidad híbrida con proyecciones y actividades presenciales en el Reina Sofía, Filmoteca Española, Matadero y Cineteca, y pases online de algunos de sus documentales a competición en varias secciones que podrán verse en la plataforma Filmin por el módico precio de 15 euros el lote que incluye además dos meses de suscripción como de costumbre.

Un certamen veterano y especializado en la no-ficción que se inaugura con aclamado documental sobre la relación entre Orson Welles y Dennis Hopper y se clausura con el nuevo trabajo de Jon Gianvito, Her socialist smile, márgenes de un total de 98 títulos repartidos entre distintas secciones a competición nacionales e internacionales.

Esta última, con 16 películas, podrá verse en su integridad a través de Filmin, con la presencia de nombres importantes como Heinz Emigholz, que propone una variación conversacional de su serie arquitectónica en The last city, Carla Simón y Dominga Sotomayor, que han establecido su particular Correspondencia filmada, o el español Javier Fernández Vázquez, ex-miembro del colectivo Los Hijos que presenta su trabajo sobre el pasado colonial español en Guinea Ecuatorial, Anunciaron tormenta.

Forman también parte de esta sección oficial títulos premiados en otros festivales importantes como Playback. Ensayo de una despedida, de Agustina Comedí, Sahara Street, de Hassein Ferhani, Communcating vessels, de Annie Maider Fortuné y Macdonnel, This is not a burial, it’s a resurretion, de Lemohang J. Mosese, que también ha podido verse estos días en el FCAT, o Tendre, de Isabel Pagliai. Junto a ellos, el documental brasileño sobre un grupo de adolescentes Um filme de verao, de Jo Serfaty, el colombiano Como el cielo después de llover, de Mercedes Gaviria, el mexicano Mi piel, luminosa, de Nicolás Pereda, o el estadounidense A shape of things to come, de Lisa Marie Malloy y J. P. Sniadecki, que sigue los pasos de un hombre en pleno desierto de Arizona que intenta seguir un modo de vida totalmente alternativo a la “cultura dominante”.

También está disponible en Filmin la programación de la sección internacional ‘Fugas’, compuesta por 16 títulos de corte más experimental y formato corto o medio entre los que encontramos la eslovaca FREM, de Viera Cákanyová, la vietnamita The tree house, de Truong Minh Quý, la argentina Responsabilidad empresarial, de Jonathan Perel, la alemana Her name was Europa, de Anja Dornieden y Juan González Monroy, o Look them below, el nuevo corto del prolífico Ben Rivers, que mezcla celuloide y digital, lo real y lo imaginario, sencillos efectos de montaje y complejas imágenes de ordenador.

Pablo Ibar: ¿más allá de una duda razonable?

El caso de Pablo Ibar reunía todos los elementos indispensables para una buena serie true crime: un crimen brutal, escabrosas cintas de vídeo, una autoría dudosa, una condena a muerte tras irregularidades en la investigación, un juicio demasiado rápido, un padre coraje de origen español, una llamada a la política europea para interceder por el reo, etc.

Olmo Figueredo coge el guante y compone, con la inestimable ayuda de José Ortuño y Fátima de los Santos en el guion y el montaje, un puzle de seis episodios que presenta los hechos y las pruebas con la dosis justa de suspense y recorre los 25 años desde la fecha del crimen hasta el nuevo juicio a golpe de archivo, idas y venidas en el tiempo, entrevistas con los protagonistas, músicas dramáticas y el siempre impagable material proveniente de los juicios aquí inteligentemente amplificado gracias a los micrófonos indiscretos.

El Estado contra Pablo Ibar no trata tanto de reabrir el caso o demostrar la inocencia del condenado, como de desentrañar la complejidad procedimental, monetarizada y teatral del sistema judicial norteamericano, por cuyos vericuetos se mueven Ibar, su familia y abogados a golpe de cheque, estrategia, pequeños éxitos y grandes decepciones en un trabajo hábilmente estirado a la medida de los tiempos.

V Festival de Cine y Derechos Humanos

Con el objetivo de fomentar la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas en París en diciembre de 1948, la 5ª edición del Festival de Cine y Derechos Humanos de Madrid, que este año se realiza exclusivamente online, ha programado más de 50 películas que podrán verse en su web de forma gratuita (basta introducir la contraseña ‘10diasdecine’) hasta el próximo domingo 13 de diciembre.

Cortometrajes, documentales y largos de ficción de todos los rincones del planeta que abordan, desde una visión plural, basados en la reconciliación y la cultura de la paz, temáticas sobre conflictos sociales, discapacidad, tercera edad, derechos de las mujeres, intolerancia y extremismo, proyectos de desarrollo y cooperación, biodiversidad, derechos de la infancia, abuso infantil, desigualdad, fundamentalismo o inmigración.

El estreno de la semana: 'Nieva en Benidorm'

Se ha rendido a sus pies hasta la crítica más reticente. Nieva en Benidorm, la nueva película de nuestra cineasta más internacional y reciente Premio Nacional, Isabel Coixet, viene a ser algo así como su particular La gran belleza entre los rincones turísticos y rascacielos del desarrollismo decadente de Benidorm, un personaje más en las andanzas de un jubilado británico (Timothy Spall) que llega buscando la pista de su hermano y las viejas conexiones del lugar con la escritora Sylvia Plath.