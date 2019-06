Si los adolescentes encienden la televisión y buscan en los canales convencionales alguna ficción acorde a su edad, se topan con que la oferta es nula. En las cadenas en abierto se siguen estrenando ficciones. Pero ninguna destinada al público juvenil. No compensa. Quedó demostrado hace unos meses con el estreno de 45 revoluciones en Antena 3. Los pobres datos de audiencia pusieron de manifiesto que los jóvenes ya no consumen la televisión tradicional. Lejos queda la época en la que series como Física o Química, Pulseras rojas, Compañeros o Al salir de clase se convertían en el tema de conversación estrella de los institutos o los personajes copaban las carpetas de los estudiantes. Ahora el público juvenil consume ficción a través de las plataformas de pago. Movistar+ y Netflix lo saben y en los últimos tiempos han ampliado su oferta dedicada a los adolescentes de nuestro país. Élite, Merlí y Skam son tres de las más exitosas. Cuentan con algunos aspectos en común como el tratamiento de temas como la homosexualidad, el bullying o los diferentes niveles económicos. Además encuentran en las redes sociales a sus grandes aliadas a la hora de atraer a los seguidores más allá de los capítulos disponibles en las plataformas. Con esto consiguen que los jóvenes se sientan identificados y que vivan la serie como algo más de su día a día y no solo como el instante de visualizar el episodio.

En octubre del año pasado llegó a Netflix Élite. La serie está protagonizada por los alumnos de un instituto que se ven envueltos en numerosos problemas. Un asesinato, la diferencia de clases y los prejuicios se convirtieron en el éxito del momento. La ficción está protagonizada por Miguel Bernardeau, Omar Ayuso, María Pedraza y Miguel Herrán entre otros. Estos intérpretes se han convertido en algunos de los más seguidos del momento por los jóvenes españoles. Hace unos días la plataforma anunció que la segunda temporada de esta ficción llegará en septiembre.

Los adolescentes también son protagonistas en Skam España. Movistar+ adaptó una de las series más exitosas de Noruega y acertó. Lo que diferencia a esta serie del resto es que sabe aprovechar las nuevas tecnologías. Ofrece contenido extra en redes sociales y en la web que los espectadores tienen que seguir para sumergirse en las tramas. Otros de los aspectos que hay que alabar de esta ficción son que las protagonistas sean mujeres de diferentes culturas, con distintos problemas y que se traten temas tabú como la sexualidad o el acoso. Tras dos temporadas de éxito Movistar+ acaba de anunciar la renovación por dos temporadas más.

Otra serie que está a punto de llegar a Movistar+ es Merlí. Antes de emitirse en la plataforma de streaming ya se emitió en la catalana TV3, en La Sexta y en Netflix. De nuevo un colegio es el lugar principal en el que se ambienta la trama. El protagonista, Merlí, es un profesor de filosofía que intenta que sus alumnos apliquen los pensamientos de los filósofos en su día a día. El gran secreto de la ficción protagonizada por Francesc Orella es que demuestra que con los adolescente se puede hablar de muchos temas interesantes. La serie terminó su andadura en las cadenas en abierto y fueron muchos quienes lloraron su final. Netflix decidió incluir en su catálogo las tres temporadas de la ficción. Al igual que hizo con La casa de papel la plataforma se percató del potencial de esta serie. Por eso decidió adquirirla y llevarla así a numerosos países. Y cuando parecía que la ficción había terminado llegó Movistar+ para rescatarla. La plataforma escuchó a la audiencia y puso en marcha el spin off de la ficción: Merlí: Sapere Aude. De momento la serie no tiene fecha de estreno pero todo apunta a que será antes de que acabe el año.