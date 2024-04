Enorme susto para una reportera de Mediaset retenida en Tailandia por la policía

La expectación por el juicio de Daniel Sancho en Tailandia va en aumento con el paso de los días. Hasta el país asiático se han desplazado numerosos medios de comunicación para seguir de cerca todo lo que está dando de sí uno de los procesos judiciales más mediáticos de los últimos tiempos.

Hasta el momento no se había producido ningún incidente en torno a este caso judicial, que ha llegado a poner en tela de juicio las leyes del país situado en el sudeste asiático. Pero, en el día de ayer, Esther Yáñez, periodista de Mediaset, y el cámara Pedro Luis Molina, fueron retenidos en una comisaría de Koh Phangan, justo cuando el juicio afrontaba una jornada de descanso.

Los periodistas del programa En boca de todos fueron llevados a la comisaría tras ser interceptados en un control policial. “Estamos ahora mismo Pedro y yo detenidos en la comisaría de Koh Phangan. Íbamos a hacer un directo y han venido unos polis de inmigración, nos han pedido la documentación y han empezado a decir que no teníamos visa de trabajo”, ha explicado Esther.

La informadora ha asegurado que tanto ella como su compañero tenían todos los papeles en regla para trabajar en Tailandia. “Por eso estoy muy tranquila, aunque no nos dejan movernos ya que nos dicen que esa visa no sirve. Esa visa la sacamos de periodista, es decir, de trabajo, en la embajada tailandesa en Madrid justo antes de venir”, ha aclarado.

Al parecer, existe una confusión porque los policías consideran que es una visa legal, pero que no sirve para trabajar en Tailandia. “Los policías nos contestaron que, aunque sea una visa legal, no es de trabajo. Pero yo estoy tranquila. Tengo todo legal. Si no, sé que nos deportarían en el primer vuelo”, ha asegurado.