España una de las favoritas de Eurovisión Junior 2022: sí, 'Señorita'

Señorita puede ser el próximo domingo la canción ganadora de Eurovisión Junior. El tema español es el gran favorito de la cita continental que se celebra este día 11 en Ereván, la capital armenia. El joven valenciano defiende un tema rítmico y latino, Señorita, que ha sido bien acogido por su calidad, su tono pegadizo y su coreografía.

"Llevo conmigo un amuleto que me dio mi abuela y que no me lo quito", asegura el joven intérprete en su marcha hacia Armenia donde mañana miércoles tiene su primera ensayo. La delegación española acudía este lunes a la fiesta de presentación donde se ha anunciado el orden de intervención.

Este será el orden del domingo:

1- Países Bajos

2- Polonia

3- Kazajistán

4- Malta

5- Italia

6- Francia (la anfitriona el pasado año)

7- Albania

8- Georgia

9- Irlanda

10- Macedonia del Norte

11- España

12- Reino Unido

13- Portugal

14- Serbia

15- Armenia

16- Ucrania

Esta es la vigésima edición de Eurovisión Junior y España cuenta con una anterior victoria, la de 2004, con la onubense María Isabel y su Antes muerta que sencilla que forma parte de la memoria colectiva de su generación. El primer puesto se puede repetir y España mantendría un palmarés bien destacado aunque el pasadao año no hubiera suerte para Levi Díaz.

RTVE regresó al festival en 2019 con la intervención con prodigiosa voz de Melanie García, tercer lugar con Marte , y paisana de Higes, que el domingo que viene estará en el escenario del Dermichyan Arena. Para llegar al Cáucaso ha tomado el primer avión de su vida. "Claro que me he imaginado, con una actuación súper guay, pasándomelo súper bien con mis bailarines… y deseando que le guste a todo el mundo", ha expresado ante de partir eljoven cantante eurovisión.

Raúl Amor es el estilista del grupo y Carlos lleva muchas prendas de color amarillo, lejos de ser prendas gafes, asegura el representante español que esa tonalidad le da mucha suerte. La que todos los espectadores desean para Señorita.