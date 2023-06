Eva González aclara cómo fue su reencuentro con Íker Casillas

La ruptura de Íker Casillas con su entonces pareja, Eva González, en plena Eurocopa 2008 que se celebró en Suiza y Austria, no afectó a los resultados deportivos pero el entonces guardameta del Real Madrid, crucial para alzar el título con el combinado de Luis Aragonés, no reflejó en el terreno de juego su mal momento sentimental. Casillas precisamente pasó unos días en El Puerto de Santa María, localidad de Joaquín Sánchez, al regresar de la celebración, eufórico en lo deportivo pero con el corazón roto por su ruptura con Eva, quien habría conocido a su futuro marido, Cayetano Rivera, semanas antes.

Joaquín la pasada semana con motivo de su homenaje proporcionó ese reencuentro de aquella pareja al cabo de 15 años. Al cabo de ese tiempo Eva se casó con Cayetano, y es madre de un niño de igual nombre que el padre. Casillas, que encontró la estabilidad un año después, en el siguiente compromiso de la selección, la Copa de Confederaciones, en la que se consolidó su relación con Sara Carbonero, también se separó después, tras dos hijos en común, Lucas y Martín. El ya ex portero internacional tiene una relación actualmente con una periodista deportiva, Ana Quiles.

Pero el abrazo entre Eva González y Casillas en el césped del Benito Villamarín vino a despertar comentarios y expectación. ¿Podría resurgir algo?

La modelo y presentadora sevillana, encargada de conducir los actos del homenaje a Joaquín, ha asegurado a la revista ¡Hola! que se reencontró con su ex en este acontecimiento y que se dieron un abrazo cordial de afecto. "Hacía un montón de años que no nos veíamos. Claro que nos vamos a dar un abrazo y si me lo vuelvo a encontrar le daré otro", expone Eva sin querer darle más importancia al gesto y dejando un margen de improbabilidad a que se vuelva a producir la coincidencia con Casillas en otro lugar a corto plazo.

Eva, presentadora de las versiones de La Voz en Antena 3, está centrada en su hijo y esquiva cualquier alusión a su ex marido, que tiene una nueva pareja, una presentadora portuguesa, Maria Cerqueira, que guarda mucho parecido con la presentadora.

"No estoy cerrada al amor, si llega, llega", quita hierro a su situación Eva González, que no muestra prisa alguna por rehacer su entorno sentimental, no siente urgencia. "No es algo que vaya buscando con un cartel que vaya diciendo estoy soltera", zanja. Lo que ha querido aclarar es que su relación con Casillas quedó muy atrás.