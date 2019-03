Eva Isanta: "Hacer teatro me gusta más que las pizzas"

Tras tantos años como Maite Figueroa esta vecina sigue en Mirador de Montepinar, a punto de llegar la undécima temporada y grabando en estas semanas los capítulos de la duodécima. Eva Isanta se ha incorporado también al jurado de Got Talent (con Edurne, Risto y Paz Padilla), relevando a Eva Hache, en la noche de los lunes de Telecinco.

–Usted es de Ceuta y en La que se avecina Amador dice que su personaje fue Miss Ceuta ¿Hay algo cierto?

–Sí, pero yo no fui Miss Ceuta. Es mejor que los guionistas no se enteren de tu vida personal. Un día me escucharon la anécdota de que mi padre fue novio de Miss Ceuta antes de salir con mi madre y decidieron que eso había que explotarlo.

–¿Qué le pasará a Maite en la nueva temporada? ¿Más sufrimiento?

–Cuanto más sufrimiento más gusta al público. La gente se identifica con los perdedores y empatiza con los defectos de otros. Pero por supuesto Maite gusta porque le suceden cosas divertidas y Amador seguirá amargándola.

–Y no es lo mismo hacer un papel que hacer de uno mismo.

–Por eso estaba un poco nerviosa cuando me propusieron Got Talent. Tenía que averiguar por mí misma cómo le debía hacer, sin guión por delante. El rol de jurado lo tienes que asumir y aprender en cada programa, ahora tocan los directos.

–¿Cómo cree que tiene que actuar un jurado?

–En un talent show como este sabes que estás juzgando material sensible. Tengo la misión junto a mis compañeros de seleccionar a los mejores sin hacer sentir una frustración a los que se quedan por el camino. A los que les elimino tiendo a hablarles de mí porque es la mejor forma de empatizar.

–¿No da pena eliminar a grupos o solistas que lo hacen bien?

–Muchas veces es mejor que no sigan adelante y sigan aprendiendo para que vuelvan otro año. Es lo mejor para no quemar a candidatos que tienen todo el futuro. Cuesta mucho decirles “no” a los niños, pero ante la negativa hay que darles también un mensaje positivo. Es mejor seguir trabajando y tener otra oportunidad otro año.

–¿Es díficil llevarse bien con Risto Mejide?

–Cuando se apagan los focos se acaban las disparidades que podemos tener en la mesa.Pero es fácil llevarse con mis compañeros. Qué podemos decir de Edurne, de Paz o de Risto. Hay un ambiente distendido porque son muchos días. Hay pasión y disparidad de criterios pero nunca ponemos por delante lo personal.

–Hemos visto que se emociona.

–Mucho, claro. Es la pasión que te transmiten los artistas. Hay gente que comunica y te tienes que comunicar. A fin de cuentas eso es el arte.

–De lo que ha pasado ¿con quién se queda?

–Hay voces memorables. O el chico bailarin que ha seguido después de perder las piernas. Eso es talento y emoción.

– ¿Y además?–Estoy en Madrid con La loca loca historia de Ben Hur. Y me encanta tambie´n el drama. Hacer teatro me gusta más que las pizzas.