Francis Lorenzo: "a los agentes de la UCO no los verás en la tele"

Regresa a TVE para ser el teniente Santiago Baín, investigador de la UCO que tiene por delante e n un pueblo remoto de los Pirineos oscenses el caso de dos niñas desaparecidas que al cabo de los años aparece una de ellas dejando un rastro de pistas, sospechosos y dudas. La Caza. Monteperdido, adaptación de la novela de Agustín Martínez, de DLOProducciones, se ofrece en la noche de los lunes de La 1 y se estrenó la semana pasada con el respaldo de la audiencia. Francis Lorenzo comparte elenco principal con Megan Montaner, Pablo Derqui y Alain Hernández.

–Tras Águila Roja no había regresado a una ficción de TVE y ha venido participando en series de su tierra, en la autonómica gallega.

–Estaba a gusto pero quería regresar a la televisión nacional. Me ofrecieron tres series antes y no me convenció ninguna. No voy a revelar cuáles eran, pero ninguna de ellas ha brillado.

–Uno de los productores ejecutivos es su hermano, José Manuel Lorenzo ¿tuvo incluso que ponerse a prueba ante la familia?

–Mi hermano me mandó el libro de Monteperdido y lo leí. Le dije que tenía ahí una serie magnífica. Pero sin saber que podía ofrecerme un papel. Me propuso que hiciera el personaje de Baín, pero con la condición de que tenía que hacer una prueba de casting.

–¿Se lo tomó mal?

–No. Tengo su respaldo, pero todos los directivos te quieren ver...

–¿Como investigador será totalmente el bueno de la historia?

–Me gusta hacer de malo, pero aquí soy el bueno. En el capítulo de presentación me muestro como un agente de la UCO muy centrado en su labor, no tiene pasado. Traté de componer un ser humano.

–¿Se preparó el papel con indicaciones de agentes de la UCO?

–Están muy preparados, son los que han llevado los casos de Diana Quer, de Julen. Tienen un nivel impresionante. Se abrieron conmigo para explicarme cómo funcionan. En las investigaciones no pueden contaminarse. A ellos nunca los verás en la tele, no quieren destacar.

–¿Cómo funcionan?

–Estudian cada detalle, revisan y revisan todo. Atando. En cada interrogatorio saben cómo convencer para sacar todo lo posible. En este caso de Monteperdido no interrogan a un posible asesino, sino una niña que ha estado secuestrada y que oculta muchas cosas.

–¿Por dónde va a ir la historia de esta serie?

–Tenemos a una niña desaparecida que debemos localizar antes de que la maten. Todo el pueblo puede ser culpable y eso produce muchos roces.

–¿El teniente Baín no tiene sentimientos?

–Sufre como los investigadores de la UCO, pero no lo van a demostrar ante los demás. No se permite emociones. Si acaso algún gesto con la sargento que interpreta Megan, que la trata como a una hija. Me costó ese punto de frialdad.

–Nada como hacer de uno mismo.

–En España desde el cielo yo era un tipo que iba recorriendo nuestros paisajes. Me podía permitir unas bromas y gestos que no podría verter en la ficción.

–¿Le dio tiempo a conocer Benasque?

–Es naturaleza pura. Los senderos te llevan a lugares imposibles. Ha sido maravilloso, tanto por la tierra como por su gente.