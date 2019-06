"Lo de Franco es un 'reality' maravilloso"

–En Ya es mediodía ¿cómo se hace un menú cuando no es la hora informativa del almuerzo ni tampoco la franja matinal ligera?

–Es verdad que hemos ido evolucionando, cambiando a lo largo de este año. A esta hora tiene que ser un menú de aperitivo:repaso de lo que ha ido pasando durante la mañana y a partir de ahí tratar otros temas atractivos, con mucho componente humano porque la política dista de ser humana. Nunca había tocado los sucesos y ahí suele estar la esencia humana, con todas sus complejidades. Esa es la primera hora del programa. A partir de las dos y media, cuando nuestros principales rivales están ofreciendo entretenimiento, nosotros abordamos el análisis de un producto de entretenimiento de calidad como los realities. El espectador sabe que a esa hora vamos a charlar de Supervivientes, que van a pasar un buen rato, con respeto para los participantes y para los propios espectadores.

–¿Han hallado la fórmula ideal?

–En Ya es mediodía ya tenemos al menos una estructura firme para fidelizar a nuestro público.

–Usted que pertenece a una redacción de informativos, cuando ha de tratar un reality ¿le entra algún complejo profesional?

–Qué va. El reality es la parte del entretenimiento más sencilla porque sus protagonistas se prestan de forma voluntaria a un concurso. Nuestra labor consiste en valorar las tramas que se producen en esa vida en directo. En todo caso lo difícil para mí ha sido conocer todos esos personajes. Yo los voy adaptando a mi vida. No ha sido algo complejo.

"El público agradece que haya tertulias de todo. Donde quepa todo, como la vida misma"

–¿Y tratar temas del corazón?

–Al principio se me hizo grande por desconocimiento, por no saber dar el tratamiento que se merecía. Y nos hemos incorporado a esta información para abordarla con el rigor que se merece. Nadie se lleva 24 horas hablando del cambio climático. El público agradece que haya tertulias de todo. Donde quepa todo, como la vida misma

–¿Si usted se lo pasa bien el público se lo pasa bien?

–Yo me lo paso estupendamente y espero que el público se sume. Ha entendido que no hemos creado un parlamento en televisión. No vamos de sesudos. Denunciamos, contamos historias e intentamos pasarlo bien contando lo que pasa.

–¿Costó cambiar los hábitos en su franja en Telecinco, donde existían otros formatos?

–Arrancamos con un 7,6% de cuota de audiencia y estamos casi en un 13%. Es un crecimiento espectacular. Al ser un programa fresco y riguroso el espectador sabe que estaremos ahí y combina todos los temas que están en la calle.

–¿Lo de Franco es un reality?

–Sí, un reality maravilloso: acusaban a los medios de haber agitado el fantasma de Franco, cuando es Pedro Sánchez el que ha promovido la exhumación.

–¿Cómo vivieron la presión de las décimas diarias de audiencia ?

–Lo hemos sufrido, pero la cadena ha tenido mucha paciencia, generosa con un equipo joven. Siempre hemos tenido su confianza.

–¿Cómo se ha sentido como conductora de un programa?

–Ha sido un oficio nuevo para mí. En un año he aprendido más que todo este tiempo de redacción. He crecido junto a mi equipo.

–Ahora es usted la que da paso.

–Y la experiencia de reportera me sirve para tener toda la comprensión hacia quienes están en la calle.

–En la radio está con Carlos Herrera los lunes ¿cómo es su papel?

–Me parece interesante porque te hace estar muy alerta en la actualidad. Me cuesta opinar.