¿Por qué ningún actor de Friends ha reaccionado aún a la muerte de Matthew Perry?

La noticia del fallecimiento de Matthew Perry, el famoso Chandler de "Friends", nos ha conmovido a todos. Sus fanáticos y seguidores de la serie quedaron devastados. Sin embargo, algo llamativo es que ninguno de sus amigos y colegas de "Friends", como Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer y Matt LeBlanc, ha hecho declaraciones públicas o compartido sus sentimientos en las redes sociales sobre su partida. ¿Por qué este silencio?

La razón detrás de este silencio es el profundo impacto que la noticia ha tenido en el elenco de "Friends". Según una fuente cercana, Matthew Perry no era solo un compañero de trabajo; era como un hermano para ellos. La noticia de su fallecimiento ha sido devastadora, y están lidiando con esta pérdida de una manera muy personal. Es comprensible que necesiten tiempo para procesar sus emociones antes de hablar públicamente sobre la tragedia.

Se ha mencionado que el elenco de "Friends" está considerando emitir un comunicado conjunto para expresar sus sentimientos y homenajear a su amigo y compañero. Esto podría ser la manera en la que opten por abordar públicamente su duelo.

Por otro lado, los creadores de la serie, Marta Kauffman y David Crane, junto al productor Kevin Bright, han compartido sus sentimientos públicamente. En su declaración, expresaron su asombro y profunda tristeza ante la noticia del fallecimiento de Perry. Destacaron el impacto de Matthew en el éxito de la serie y recordaron su generosidad y sentido del humor inigualable. La manera que tienen de referirse a él nos da una pista sobre cómo Matthew Perry no solo era un actor talentoso en la pantalla, sino también una persona muy amada entre los suyos, fuera de pantalla.

El hecho de que el elenco de "Friends" no haya reaccionado públicamente no disminuye la importancia de la relación que compartieron. A menudo, el proceso de duelo es muy personal y varía de una persona a otra. En este caso, su silencio no refleja falta de afecto o consideración hacia Matthew Perry, sino más bien la dificultad de expresar sus emociones en un momento tan doloroso.

Mientras el mundo sigue rindiendo homenaje a Matthew Perry y su legado en el mundo del entretenimiento, es importante recordar que el dolor y la tristeza que sienten sus amigos y colegas son igualmente reales. El silencio de su parte no le quita importancia a la relación que compartieron y el hueco que Matthew Perry se ganó para en sus corazones.

En definitiva, el silencio del elenco de "Friends" ante la trágica muerte de Matthew Perry se debe a la conmoción y el dolor que están experimentando. Su relación no fue solo de compañeros de trabajo, sino de amigos cercanos, y están buscando la mejor manera de honrar su memoria.