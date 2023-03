'Got Talent' estrena su versión con sus artistas internacionales de Champions

Los actores Luis Zahera y Fernando Tejero, el mago Jorge Blass o el youtuber TheGrefg serán algunos de los jueces invitados de Got Talent: All Stars, la primera edición en Europa de la nueva versión del popular concurso en la que los participantes serán talentos que ya han triunfado en los diferentes Got Talent de todo el mundo. Telecinco tiene lista esta nueva temporada.

Tras triunfar en Estados Unidos, España será el primer país en contar con esta variación del tradicional Got Talent, que tendrá en Mediaset de nuevo a Santi Millán como presentador y a Edurne, Paula Echevarría y Risto Mejide como el jurado fijo.

A ellos se unirán cada semana uno de los jueces invitados, entre los que también están Leo Harlem, Carlos Areces o Dani Fernández. El primero en participar será el actor Fernando Tejero y en la gran final estará el youtuber TheGrefg.

Para este Got Talent: All Stars se han reunido a los mejores concursantes de programas de Got Talent, vencedores en las distintas versiones realizadas en países como Francia, Croacia, Nueva Zelanda, Rusia, Ucrania o EEUU, que han sido seleccionados por Fremantle (la productora del formato) y Mediaset, según han destacado representantes de las dos compañías en rueda de prensa.

"Está siendo un formato extraordinario. Es una edición muy especial con actuaciones en la que cada una supera a la otra. El jurado lo ha tenido muy complicado", ha explicado el director de Producción de Contenidos de Mediaset España, Jaime Guerra.

Los espectadores podrán ver desde un fenómeno que destroza un bloque de hielo de un grosor increíble sólo con su cuerpo pasando por acróbatas del Circo del Sol o magos en el top mundial del ilusionismo. O el cantante Tom Ball, finalista del Got Talent británico y finalista del America’s got Talent: All-Stars, a quien el popular y polémico Simon Cowell, juez del formato, calificó como “la mejor actuación de toda la serie”.

"Como dice Risto, esto son un poco los Juegos Olímpicos del talento, y nosotros estamos orgullosos de poder traérselo a la gente a casa", apuntaba ayer Santi Millán. Por su parte, Nathalie García, CEO de Fremantle España, ha explicado que la cadena les pidió que fuesen concursantes “top, top" y que “ha sido difícil cuadrar agendas, porque algunos de los concursantes hasta tiene espectáculos en Las Vegas. Además ha avanzado que durante la edición se verán actuaciones “que son antiguas, pero que son virales”.