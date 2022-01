Guillem: "Me hubiera gustado hacer una paella en el casting de 'MasterChef"

Este chico barcelonés de 12 años se ha proclamado este jueves ganador de MasterChef Junior en un duelo apretado con la manchega Carla. Guillem ha tenido una trayectoria impecable en el programa de La 1. Alcanzaba el duelo final tras seguir al dedillo un complicado postre de Martín Berasategui. Su menú finalista estaba centrado en la cocina tradicional catalana.

–Felicidades, vaya día con tantas llamadas.

–No paro. Están siendo días divertidos pero sin covid hubiera sido todo mucho mejor. Cuando grabamos se tomaron muchas medidas de protección pero nadie podía imaginarse lo de ahora.

–¿Cómo defines la experiencia del programa?

–Muy feliz. Esto no lo puede vivir todo el mundo. He conocido muchos amigos de todas partes. Sé que es una experiencia que sólo se puede vivir una vez.

"Para el menú final sólo me ayudaron para explicarme el funcionamiento de accesorios difíciles como el nitrógeno. Tenía que aprender a manipularlo, pero las recetas son mías"

–¿Te animaste con la cocina viendo MasterChef?

–Cuando lo veía al principio, a la carta, me gustaba por los sufrimientos de los concursantes. Después ha sido por mi interés por la cocina. En el confinamiento me puse a fondo y le dije a mis padres que me quería apuntar. Estuvimos atentos.

–¿Qué presentaste en el casting para convencer?

–Presenté un tartar de atún con una salsa de aguacate. A mí me hubiera gustado presentar una paella, aunque hubiera sido arriesgado. No se podía encender fuego.

–El arroz, ya lo dice el jurado, es el producto más difícil para una prueba.

–A mí me sale bien. Como me concentro tanto en la cocina, tengo el punto.

–¿Y cuál es tu tiempo para que salga bien el arroz?

–No hay tiempo exacto. Hay que estar encima, ir probando. Por eso es tan difícil cocinarlo perfecto.

–¿Cuál es la receta que te sale mejor?

–Los canelones. Me gusta mucho la cocina tradicional y de ahí que mi menú fuera tan de mi familia.

–¿Le inspiró algún chef?

–Sólo me ayudaron para explicarme el funcionamiento de accesorios difíciles como el nitrógeno. Tenía que aprender a manipularlo, pero las recetas son mías.

"Yo veía a Carla de favorita. Es una gran amiga"

–¿Qué felicitación te ha hecho más ilusión?

–Por las redes me han felicitado muchos chefs y ex concursantes de MasterChef, no puedo creerlo.

–Carla tiene mucho desparpajo ¿cómo es como rival?

–Yo la veía de favorita. Es una gran amiga y nunca tuve con ella una discusión. Ha sido una final reñida y lo bueno del programa es que nunca hay un favorito claro

–Un consejo para cocinar dedicado a todos.

–No hay que empezar por los guisos. Hacer bien lo tradicional es difícil. Es mejor dominar el sofrito y a partir de ahí hacer recetas resultonas.

–¿A quién te gustaría parecerte como chef?

–Yo quiero ser cocinero pero primero tengo que terminar toda mi formación. Ya veremos en el futuro. Mi modelo son Jordi Cruz y Martín Berasategui.