HBO Max lanza el 'teaser' de la precuela de 'Juego de Tronos'

HBO Max ha lanzado el primer teaser oficial de su próxima serie dramática, House of the Dragon, La Casa del Dragón, precuela de la saga Juego de Tronos. Esta producción esperada llegará en 2022 y está basada en Fuego y sangre de George R.R. Martin.

La nueva serie se desarrolla 200 años antes de los aconteimientos de Juego de Tronos y se basa en la historia de la Casa Targaryen y sus orígenes por disputarse su supremacía.

Los personajes que se desvelan son:

Wil Johnson como Ser Vaemond Velaryon: hermano menor de Coryls Velaryon y comandante de la marina de Velaryon.

John Macmillan como Ser Laenor Velaryon - Hijo de Corlys Velaryon y Rhaenys Targaryen

Savannah Steyn como Lady Laena Velayron - Hija de Corlys Velaryon y Rhaenys Targaryen.

Theo Nate como Ser Laenor Velaryon - Hijo de Corlys Velaryon y Rhaenys Targaryen.

La presentación se ha efectuado este martes con motivo de la puesta de largo del proyecto de HBO Max en España.

HBOMax, relevo de HBO, llegará a España este 26 de octubre.

Es la marca de la servicio de streaming de WarnerMedia que suma más catálogo y prestaciones para los clientes y permitirá tres emisiones simultáneas. Se suman producciones de Warner Bros, DC y Cartoon Network.

Su primer gran estreno estelar será en diciembre con And Just Like That, continuación de Sexo en Nueva York.