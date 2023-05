HBO obligada a suspender la producción de la temporada 2 de la serie The Last of Us

HBO se ha visto obligada a suspender la producción de la segunda temporada de la serie ‘The Last of Us’ debido a una huelga iniciada por los guionistas de la trama, en línea con las reivindicaciones de la Writers Guild of America (WGA).

La información, revelada por Variety, señala que el elenco se estaba preparando para comenzar a grabar cuando recibieron la noticia. El mismo medio destaca que los productores han solicitado al reparto que lean y jueguen la historia directamente de ‘The Last of Us parte II’, el segundo videojuego de la franquicia, en el cual se basa la próxima temporada de la adaptación televisiva.

No hay guiones para la segunda temporada

Según ha reivindicado el co-creador y showrunner de la serie, Craig Mazin, actualmente no se está escribiendo ni realizando labores de producción de la temporada 2, (incluida su participación en el casting), de acuerdo con las pautas de huelga de WGA. Del mismo modo, Neil Druckmann, co-creador, guionista y director creativo de la franquicia de videojuegos tampoco está trabajando en ningún aspecto de la segunda temporada de la adaptación.

Las mejores previsiones dentro de la cadena de entretenimiento marcan el inicio de las grabaciones en Vancouver a principios del próximo año. Sin embargo, la huelga iniciada por el sindicato de guionistas podría trastornar los planes de HBO, tanto con los periodos de grabación como en relación al estreno de los nuevos capítulos.

Druckmann no trabajará junto al elenco de esta próxima temporada

La cadena tampoco puede prescindir del trabajo realizado tanto por Mazin como por Druckmann, que han sido los verdaderos responsables de hacer de ‘The Last of Us’ una de las series adaptadas de un videojuego con más éxito de la historia. El estreno se produjo en enero e inmediatamente se convirtió en un hito de crítica y público. HBO no dejó de registrar números positivos con cada episodio de la serie desde su apertura oficial. El último capítulo de la temporada en Estados Unidos congregó a más de 8 millones de espectadores, que se reunieron frente a la pantalla para ver el desenlace de la trama.

Otras series también se vieron afectadas por la huelga

La realidad es que la huelga de guionistas no solo está dando al traste con los planes de HBO en relación con la serie original de PlayStation, también afecta a grandes producciones como ‘Andor’, en Disney+, o ‘Stranger Things’, en Netflix, que se están viendo afectadas por las reivindicaciones del gremio. Sin embargo, otras producciones como ‘House of the Dragon’ o ‘El señor de los anillos: Los anillos del poder’ continúan trabajando con normalidad. Desde aquí nos unimos a la

petición de los productores y os aconsejamos leer y jugar directamente ‘The Last of Us parte II’ para ir adelantando materia.